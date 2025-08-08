Victoria Stoiciu (PSD), despre intenția de plafonare a retragerilor de la Pilonul II: „Sensibilitatea” guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu critică intenția guvernului Bolojan de a plafona la 25% retragerile din Pilonul II de pensii, acuzând o “sensibilitate” a executivului “lobby-ul privat”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

“„Sensibilitatea” guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă. După ce a „păsuit” industria jocurilor de noroc, vine acum cu un pachet pe placul industriei financiare. Mesajul e simplu: când interesele marilor jucători se bat cap în cap cu interesul public, oamenii pierd”, a scris senatoarea, pe contul său de Facebook.

Postarea integrală a senatoarei, mai jos:

„Sensibilitatea” guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă.

După ce a „păsuit” industria jocurilor de noroc, vine acum cu un pachet pe placul industriei financiare. Mesajul e simplu: când interesele marilor jucători se bat cap în cap cu interesul public, oamenii pierd.

De fapt, pilonul II n-a fost niciodată despre oameni, ci despre fonduri.

De la început, arhitectura lui a fost croită în jurul unor idei convenabile administratorilor: contribuție obligatorie, unde banii curg indiferent de încrederea oamenilor în sistem, comisioane ridicate, condiții discutabile.

Acum se apasă pe accelerație. Eliminarea retragerii integrale și împingerea către rente viagere derizorii nu protejează „viitorul pensionarului”; protejează interesul financiar al administratorilor.

Politic vorbind, e un autogol: companiile nu votează. Oamenii votează. Nu mai departe de 2028”

Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat, vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria după ședința de Guvern, că limitarea la 25% a banilor care pot fi retrași deodată din Pilonul II de pensii și extinderea eșalonării restului de bani de la 5 la 10 ani sunt propuse pentru că „ne îndreptăm la un vârf de sarcină în 2030”.