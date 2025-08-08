G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Victoria Stoiciu (PSD), despre intenția de plafonare a retragerilor de la Pilonul…

Victoria Stoiciu, consilier
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Victoria Stoiciu (PSD), despre intenția de plafonare a retragerilor de la Pilonul II: „Sensibilitatea” guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă

Articole8 Aug 1 comentariu

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu critică intenția guvernului Bolojan de a plafona la 25% retragerile din Pilonul II de pensii, acuzând o “sensibilitate” a executivului “lobby-ul privat”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

“„Sensibilitatea” guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă. După ce a „păsuit” industria jocurilor de noroc, vine acum cu un pachet pe placul industriei financiare. Mesajul e simplu: când interesele marilor jucători se bat cap în cap cu interesul public, oamenii pierd”, a scris senatoarea, pe contul său de Facebook.

Postarea integrală a senatoarei, mai jos:

„Sensibilitatea” guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă.

  • După ce a „păsuit” industria jocurilor de noroc, vine acum cu un pachet pe placul industriei financiare. Mesajul e simplu: când interesele marilor jucători se bat cap în cap cu interesul public, oamenii pierd.
  • De fapt, pilonul II n-a fost niciodată despre oameni, ci despre fonduri.
  • De la început, arhitectura lui a fost croită în jurul unor idei convenabile administratorilor: contribuție obligatorie,  unde banii curg indiferent de încrederea oamenilor în sistem, comisioane ridicate, condiții discutabile.
  • Acum se apasă pe accelerație. Eliminarea retragerii integrale și împingerea către rente viagere derizorii nu protejează „viitorul pensionarului”; protejează interesul  financiar al administratorilor.
  • Politic vorbind, e un autogol: companiile nu votează. Oamenii votează. Nu mai departe de 2028”

Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat, vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria după ședința de Guvern, că limitarea la 25% a banilor care pot fi retrași deodată din Pilonul II de pensii și extinderea eșalonării restului de bani de la 5 la 10 ani sunt propuse pentru că „ne îndreptăm la un vârf de sarcină în 2030”.

Guvernul a avut pe ordinea de zi în ședința de vineri, în primă lectură, proiectul de lege de plată a pensiilor private, la 17 ani de la înființarea sistemului de pensii Pilon II din România. Legea va înlocui sistemul actual provizoriu.

Președintele ASF a susținut că prioritățile din noul proiect sunt tratamentul echitabil al participanților și soliditatea fondurilor.

Întrebat de ce nu va mai fi posibilă retragerea integrală într-o singură plată a banilor din Pilonul II de pensii, ci doar a unei cote de 25%, Alexandru Petrescu a declarat:

„Ne îndreptăm cu un vârf de sarcină în 2030, când sute de mii de oameni vor îndeplini condițiile să iasă la pensie.”

Petrescu a explicat că în acest an circa 80.000 au îndeplinit condițiile de pensionare și „vom avea sute de mii în perspectiva de 5-7 ani”

„Nu există nicăieri în Europa să poți să-ți retragi toți banii din fondul de pensii”, a mai susținut șeful ASF, care a revenit ulterior că „există posibilitatea de a retrage integral dacă nu se ating anumite stagii de cotizare”

Șeful ASF a mai susținut că „dacă ai o acumulare graduală (a banilor în Pilonul II, n.red.), și dezinvestiția trebuie să aibă loc gradual”.

El a mai afirmat că pensia de principiu are o plată eșalonată.

Șeful ASF a precizat că legea trebuia să apară acum 17 ani și este prioritară pentru OCDE.

„Oricum trebuia să gândim un modul de plată a pensiilor private și nu poate fi net diferit de ce vedem în piețele financiare mai mature”, a adăugat acesta.

Alexandru Petrescu a mai anunțat că va fi extinsă consultarea publică pe acest proiect:

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Victoria Stoiciu, consiliera lui Ciolacu și vicepreședinte PSD: „Istoria e plină de oameni cu rezultate școlare mediocre, dar care au fost politicieni brilianți. Unul dintre ei e Winston Churchill”

Articole4 Sep 2024
26 comentarii
victor negrescu, consilier ciolacu
Sursa: Facebook/ Victor Negrescu

Victor Negrescu, Victoria Stoiciu și Bogdan Mazuru, numiți consilieri ai premierului Ciolacu/ Lista completă cu noile numiri

Articole19 Iun 2023
1 comentariu

1 comentariu

  1. Madam Stoiciu, ASF-ul de la infiintare a fost sinecura pzd-ului!!!! Dupa 2 falimente, ASF-ul vrea si o nationalizare mascata in grija fata de activele deponentilor!

    Pai atunci, hai sa nationalizam toate depozitele bancare, ca deh, n-a spus lumina de la rasarit, aka Iliescu, ca proprietatea privata este un moft?! Mofturosilor!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.