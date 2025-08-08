Victoria Stoiciu (PSD), despre intenția de plafonare a retragerilor de la Pilonul II: „Sensibilitatea” guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu critică intenția guvernului Bolojan de a plafona la 25% retragerile din Pilonul II de pensii, acuzând o “sensibilitate” a executivului “lobby-ul privat”.
“„Sensibilitatea” guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă. După ce a „păsuit” industria jocurilor de noroc, vine acum cu un pachet pe placul industriei financiare. Mesajul e simplu: când interesele marilor jucători se bat cap în cap cu interesul public, oamenii pierd”, a scris senatoarea, pe contul său de Facebook.
Postarea integrală a senatoarei, mai jos:
„Sensibilitatea” guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă.
- După ce a „păsuit” industria jocurilor de noroc, vine acum cu un pachet pe placul industriei financiare. Mesajul e simplu: când interesele marilor jucători se bat cap în cap cu interesul public, oamenii pierd.
- De fapt, pilonul II n-a fost niciodată despre oameni, ci despre fonduri.
- De la început, arhitectura lui a fost croită în jurul unor idei convenabile administratorilor: contribuție obligatorie, unde banii curg indiferent de încrederea oamenilor în sistem, comisioane ridicate, condiții discutabile.
- Acum se apasă pe accelerație. Eliminarea retragerii integrale și împingerea către rente viagere derizorii nu protejează „viitorul pensionarului”; protejează interesul financiar al administratorilor.
- Politic vorbind, e un autogol: companiile nu votează. Oamenii votează. Nu mai departe de 2028”
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat, vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria după ședința de Guvern, că limitarea la 25% a banilor care pot fi retrași deodată din Pilonul II de pensii și extinderea eșalonării restului de bani de la 5 la 10 ani sunt propuse pentru că „ne îndreptăm la un vârf de sarcină în 2030”.
Guvernul a avut pe ordinea de zi în ședința de vineri, în primă lectură, proiectul de lege de plată a pensiilor private, la 17 ani de la înființarea sistemului de pensii Pilon II din România. Legea va înlocui sistemul actual provizoriu.
Președintele ASF a susținut că prioritățile din noul proiect sunt tratamentul echitabil al participanților și soliditatea fondurilor.
Întrebat de ce nu va mai fi posibilă retragerea integrală într-o singură plată a banilor din Pilonul II de pensii, ci doar a unei cote de 25%, Alexandru Petrescu a declarat:
„Ne îndreptăm cu un vârf de sarcină în 2030, când sute de mii de oameni vor îndeplini condițiile să iasă la pensie.”
Petrescu a explicat că în acest an circa 80.000 au îndeplinit condițiile de pensionare și „vom avea sute de mii în perspectiva de 5-7 ani”
„Nu există nicăieri în Europa să poți să-ți retragi toți banii din fondul de pensii”, a mai susținut șeful ASF, care a revenit ulterior că „există posibilitatea de a retrage integral dacă nu se ating anumite stagii de cotizare”
Șeful ASF a mai susținut că „dacă ai o acumulare graduală (a banilor în Pilonul II, n.red.), și dezinvestiția trebuie să aibă loc gradual”.
El a mai afirmat că pensia de principiu are o plată eșalonată.
Șeful ASF a precizat că legea trebuia să apară acum 17 ani și este prioritară pentru OCDE.
„Oricum trebuia să gândim un modul de plată a pensiilor private și nu poate fi net diferit de ce vedem în piețele financiare mai mature”, a adăugat acesta.
Alexandru Petrescu a mai anunțat că va fi extinsă consultarea publică pe acest proiect:
