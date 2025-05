Victor Negrescu (PSD): „Trebuie să apărăm apartenenţa la Uniunea Europeană / Parcursul euro-atlantic al ţării noastre este pus sub semnul întrebării de către extremiştii care neagă însăşi existenţa Uniunii Europene „

Victor Negrescu (PSD), vicepreședinte al Parlamentului European, a dat sâmbătă un mesaj de susține pentru Nicușor Dan și de respingere a lui George Simion.

”Am ţinut să subliniem încă o dată importanţa apartenenţei României la Uniunea Europeană, dar şi faptul că Europa nu este un dat, ci o alegere suverană! O construcţie vie, care trebuie apărată în fiecare zi, prin fapte, solidaritate şi vocea noastră. Cred cu tărie că Europa are nevoie de România. Iar noi trebuie să ne asumăm cu responsabilitate valorile noastre comune! La Mulţi Ani, Europa! La Mulţi Ani României în Europa!”, a declarat Negrescu la un eveniment al organizației PES activists România, potrivit Agerpres.



PES activists România a celebrat Ziua Europei printr-o dezbatere interactivă despre ce înseamnă astăzi apartenenţa României la UE, organizată în fosta sală „Amiciţia”.

Printre invitaţi s-au numărat primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, senatorul PSD Florin Jianu, deputatul Petre-Florin Manole, vicepreşedintele CJ Timiş Alexandru Iovescu, europarlamentarul Ştefan Muşoiu, secretarul de stat Janina Sitaru, alături de profesorii universitari Andrei Ţăranu şi Cristian Preda şi jurnalistul Robert Lupiţu toţi contribuind la un dialog viu despre viitorul Europei şi locul României în acest proiect comun.

„România a sărbătorit în acest an majoratul, 18 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, şi tot începând cu 2007 PES activists România marchează an de an Ziua Europei, dar şi Ziua Independenţei României, militând pentru o Românie puternică în Europa.

Din păcate, în aceste momente, pentru prima oară de la momentul Pactului de la Snagov, semnat la 21 iunie 1995 la iniţiativa Partidului Social Democrat, parcursul euro-atlantic al ţării noastre este pus sub semnul întrebării de către extremiştii care neagă însăşi existenţa Uniunii Europene! De aceea am ţinut să ne întâlnim în fosta sală ‘Amiciţia’, care pentru noi, social-democraţii, are o simbolistică aparte. Aici a fost locul în care s-au desfăşurat, în perioada interbelică, numeroase reuniuni, conferinţe şi congrese ale Partidului Social Democrat. În contextul în care Constantin Titel Petrescu a refuzat categoric complicitatea cu Partidul Comunist Român, în ziua de 9 mai a anului 1946 Guvernul Petru Groza, impus de către sovietici, i-a evacuat cu ajutorul armatei pe social-democraţii care se întruniseră la acea dată în sala ‘Amiciţia’, iar ulterior mulţi dintre aceştia au cunoscut şi infernul închisorilor comuniste”, a spus Negrescu.

PES activists România este o reţea a membrilor şi simpatizanţilor Partidului Social Democrat interesaţi de politica europeană, creată în anul 2007 şi care reuneşte peste 10.000 de membri la nivelul întregii ţări. PES activists România promovează şi popularizează dezbaterile şi politica europeană, precum şi activitatea Partidului Socialiştilor Europeni şi a Grupului S&D în rândul cetăţenilor români şi contribuie la dezvoltarea şi consolidarea imaginii social democraţiei româneşti şi europene.