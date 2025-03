Vicepreședintele CNA: ”Dacă domnul Tucă lucra la vulcanizare, undeva în Dristor, şi făcea un clip în care spunea ‘dom’le au dat ăştia o lovitură de stat’ – era una / Discutăm despre lege, despre deontologie, despre CEDO şi discutăm despre obligaţiile pe care domnul Tucă le are ca jurnalist”

Valentin Jucan, vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Audiovizualului, a declarat, luni, într-un interviu acordat AGERPRES, că va semna ordinul de eliminare a clipului video în care jurnalistul Marius Tucă afirma că decizia Biroului Electoral Central de a nu-i permite lui Călin Georgescu să candideze la alegerile prezidenţiale din luna mai a fost o lovitură de stat, transmite Agerpres.

Potrivit lui Jucan, în acest caz „discutăm despre lege, despre deontologie, despre CEDO” şi despre „obligaţiile” unui jurnalist.

„Politicienii pot să spună ce doresc. Noi, aici, discutăm despre lege, despre deontologie, despre CEDO şi discutăm despre obligaţiile pe care domnul Tucă le are ca jurnalist. Dacă domnul Tucă lucra la vulcanizare, undeva în Dristor, şi făcea un clip în care spunea ‘dom’le au dat ăştia o lovitură de stat’ – era una. Dar, atâta timp cât jurnalistul, deci nu mecanicul auto, jurnalistul Marius Tucă face afirmaţia, care poate fi probată, – Biroul Electoral Central a dat o lovitură de stat, o afirmaţie care este sistematic repetată, este pregătită şi care are un impact clar în sensul existenţei unor probe sau nu -, aici pentru noi nu este dubiu că a fost o afirmaţie. Afirmaţia în sine este şi una falsă, pentru că Biroul Electoral Central, o instituţie reglementată şi protejată de Constituţia României, a dat un verdict care a fost ulterior validat de Curtea Constituţională, nu are cum să dea o lovitură de stat Constituţiei, care tocmai a spus că are dreptate, deci statul să-şi dea o lovitură de stat sieşi”, a explicat Valentin Jucan.

El a arătat că jurnalistul nici măcar nu a prezentat sau nu a încercat să prezinte că ar fi o opinie.

„Aici vreau să fac o corectură, au fost foarte multe zone din politică care au spus ‘CNA a dat jos o emisiune’. Nu, e fals. Noi am dat jos un clip de trei minute. Noi nu am dat jos o emisiune. Jurnalistul Tucă – pentru că discutăm despre un jurnalist, care are un public şi care, prin urmare, are un impact – prezintă informaţiile în acel clip fără nicio urmă de dubiu. Adică nu doar că aceasta este o afirmaţie şi nu o opinie, dar acestei afirmaţii i se oferă un suport explicativ care nu lasă niciun dubiu celui care o ascultă că nu ar fi adevărat. Ba, mai mult, jurnalistul nici măcar nu a prezentat sau nu a încercat să prezinte că ar fi o opinie. Şi atunci să aibă în vedere eventualitatea ca lucrurile să nu stea chiar aşa: ‘Ar fi o opinie, din analiza mea, dar lucrurile s-ar putea să nu stea chiar aşa’. Deja eram în cu totul şi cu totul altă zonă. Elementele de descriere, ‘noaptea, ca hoţii’, ‘au redactat decizia înainte de a vota’. Deci, toate aceste elemente pe care jurnalistul Tucă le introduce nu lasă sub nicio formă publicului şansa de a crede că este vorba de opinie şi nu de o afirmaţie, adică de o dezinformare”, a punctat Valentin Jucan.

Acest set de afirmaţii face parte dintr-un curent care a luat o amploare foarte mare în ultimele luni de zile cu privire la faptul că statul şi-a dat o a doua lovitură de stat, consideră Jucan.

„Pe logica aceasta, ne aşteptăm ca, în mai, când preşedintele, care va fi el ales, va fi validat de Curtea Constituţională, să se spună că este a treia lovitură de stat. Nu? Concluzia Consiliului pe care o puteţi regăsi şi în comunicatul de presă tocmai transmis este că aceea nu este opinie, este o afirmaţie, este o dezinformare şi nu este orice fel de dezinformare, ci este vorba de o dezinformare gravă. Acolo în comunicat puteţi să vedeţi că facem referire şi la CEDO şi la obligaţiile de verificare a unei informaţii de către un jurnalist. Pentru că, repet, nu vorbea mecanicul Tucă, ci jurnalistul Tucă. Haideţi să încercăm să păstrăm justeţea analizei şi nu să analizăm emoţional. Pot să înţeleg că politicienii au reacţionat emoţional, dar din această reacţie eu pot să înţeleg că politicienii care au comentat pe marginea acestui subiect sunt aproape de acord cu lovitura de stat, că e o opinie doar. Mă rog”, a mai spus Valentin Jucan.

Într-un comunicat transmis luni AGERPRES, Consiliul Naţional al Audiovizualului reiterează că îşi menţine decizia de a solicita platformei YouTube să acţioneze împotriva conţinutului ilegal analizat (materialului audiovizual cu titlul „Democraţia a fost călcată în picioare” de pe platforma de partajare a materialelor video YouTube, canal Mariustucashow@mariustucashow – n.r.).

Potrivit CNA, considerentele care au stat la baza deciziei majoritare a Consiliului conform căreia materialul video analizat reprezintă conţinut ilegal, în sensul că este un conţinut cu caracter de dezinformare gravă, au la bază prevederile Directivei privind serviciile audiovizuale, jurisprudenţa CEDO, Constituţia României, Legea Audiovizualului nr. 504, precum şi normele deontologice ale profesiei.

„Declaraţia jurnalistului este una dintre cele mai grave forme de manipulare a discursului public. Se face confuzie între opinie şi fapt, se aduc acuzaţii nefondate unor instituţii fundamentale ale statului şi se transmite publicului o realitate alternativă construită doar pe percepţii personale radicalizate. Este un caz flagrant de încălcare a deontologiei jurnalistice, în care se impune sancţionare proporţională, nu pentru a limita exprimarea, ci pentru a proteja spaţiul democratic şi încrederea în instituţiile statului. Conform tuturor standardelor – profesionale, legale, democratice – această comunicare este o dezinformare clară şi trebuie tratată ca atare”, se mai arată în comunicatul CNA.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES anunță că va difuza, marţi dimineaţa, interviul integral cu vicepreşedintele CNA, Valentin Jucan.