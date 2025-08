Via Transilvanica are, oficial, o lege de protecție / „Vom depune imediat și acest dosar prin care noi cerem custodia”

Legea care reglementează traseele pedestre de interes național a fost completată cu normele de aplicare pentru traseele pedestre de lungă distanță, printr-un act normativ adoptat de Guvern, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

Inițiatorii Via Transilvanica spun că acesta e un pas uriaș pentru turismul durabil și dezvoltarea comunităților locale.

Asociația Tășuleasa Social, care a dezvoltat proiectul, lucrează acum la documentele pentru custodia traseului, a precizat pentru Radio Târgu Mureș fondatorul organizației, Alin Ușeriu.

”Via Transilvanica este oficial reglementată. Noi vom depune imediat și acest dosar prin care noi cerem custodia. În acest moment, avem o marfă foarte prețioasă, însă noi trebuie să aducem în contemporan regulile după care funcționează, că acest traseu este de interes național, dacă reușim să terminăm și procedurile birocratice pentru acest lucru”, spune Ușeriu.

Via Transilvanica, începută în 2018, anul în care România a sărbătorit 100 de ani de la Marea Unire, acoperă peste 600 de km care traversează 10 județe și sute de comunități locale, cu diversitatea lor etnică, culturală, istorică și geografică, prezentând în același timp 12 situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Acest proiect reprezintă România într-un mod cu totul deosebit, mai spune Alin (Tibi) Ușeriu, care se află chiar acum pe traseul pedestru, pentru a doua oară.

”Via Transilvanica reprezintă România. iar anul trecut că a reprezentat țara noastră în publicațiile internaționale mai mult decât toată România la un loc. Eu sunt pe Via Transilvanica deja de mai mult de o lună. Vin de la Turnu Severin către Putna. Îi întâlnesc pe toți cei care au făcut și fac traseul și nu mai este o minune deja să întâlnești pe cineva din Noua Zeelandă, din Brazilia sau pe cineva din New Mexico… În fiecare zi, acest drum, această cărare, are zeci de oameni iar tendința este să fie mii de oameni”, a transmis Alin Ușeriu.

Urmare a succesului proiectului, Consiliul Județean Harghita a aprobat săptămâna aceasta participarea oficială a județului Harghita la Via Transilvanica.

Traseele din Harghita sunt utilizate încă de la începutul proiectului, și anume de la Praid prin Odorheiu Secuiesc, Ulieş și Dârjiu.

Și județul Mureș are un traseu de 150 de km care trece prin zeci de localități precum Brâncovenești, Ideciu de Jos, Gurghiu, Eremitu, Sovata, Saschiz, Sighișoara și Daneș.

Traseele pe Via Transilvanica se fac, în special pedestru, însă pot fi parcurse și pe bicicletă sau călare.