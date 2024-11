VIDEO TRAILER „Venom 3” conduce din nou box office-ul nord-american / „Heretic”, thriller cu Hugh Grant, debutează cu încasări de 11 milioane de dolari

„Venom: The Last Dance” a dominat box office-ul nord-american în al treilea weekend de la lansare. Cea de-a treia şi ultima parte a trilogiei de la Sony a adunat 16,2 milioane de dolari din 3.905 de cinematografe, cu 37% mai puţin decât în perioada precedentă şi suficient pentru a conduce în faţa a două debuturi, thrillerul horror „Heretic” de la A24 şi filmul de familie „The Best Christmas Pageant Ever” de la Lionsgate, conform Variety, transmite News.ro.

Deşi aceste noi lansări nu au reuşit să detroneze „Venom 3” de pe locul 1, veniturile totale din box office-ul naţional rămân în scădere cu peste 11% faţă de 2023 şi cu aproape 27% faţă de 2019, potrivit Comscore.

„Venom: The Last Dance” a generat până în prezent 114 milioane de dolari în America de Nord şi 394,2 milioane de dolari la nivel global. Deşi se află sub nivelul celorlalte filme din saga cu Tom Hardy – „Venom” din 2018 a ajuns la 213 milioane de dolari pe piaţa internă şi 856 de milioane de dolari la nivel mondial, iar „Let There Be Carnage” din 2021 a acumulat 213 milioane de dolari pe piaţa internă şi 506 milioane de dolari la nivel mondial – această producţie va fi poziţionată decent în cinematografe faţă de bugetul său de 120 de milioane de dolari.

Un tip foarte diferit de parabolă religioasă, „The Best Christmas Pageant Ever” a debutat pe locul doi, cu 11,1 milioane de dolari din 3.020 de locaţii. Filmul cu buget redus, bazat pe credinţă, despre şase fraţi obraznici care preiau concursul de sărbători al bisericii locale şi învaţă adevărata semnificaţie a Crăciunului a fost îmbrăţişat de critici şi public. „The Best Christmas Pageant Ever”, regizat de Dallas Jenkins (”The Chosen”) şi cu Judy Greer, Pete Holmes şi Lauren Graham în distribuţie, a primit o medie de 89% pe Rotten Tomatoes şi nota „A” pe CinemaScore.

„Heretic”, cu Hugh Grant, starul din „Notting Hill”, jucând un personaj negativ, s-a clasat pe locul al treilea, cu 11 milioane de dolari din 3.221 de săli. Thrillerul urmăreşte două tinere misionare mormone (Sophie Thatcher şi Chloe East) care fac grava greşeală de a bate la uşa unui englez singuratic (Grant). Criticii au apreciat filmul, care are o cotă de 93% pe Rotten Tomatoes, iar nota „C+” pe CinemaScore nu este chiar atât de surprinzătoare pentru o poveste de groază cu un final controversat.

„The Wild Robot” al Universal şi DreamWorks Animation a coborât pe locul al patrulea, cu 6,6 milioane de dolari din 3.051 de săli de cinema, în cel de-al şaptelea weekend pe marele ecran. Filmul de familie a rezistat la box office cu scăderi minime de la o săptămână la alta (în acest weekend a scăzut cu doar 11%), câştigând până acum 130,2 milioane de dolari pe piaţa internă şi 292 de milioane de dolari la nivel mondial.

„Smile 2” de la Paramount a completat top cinci cu încasări de 5 milioane de dolari din 2.822 de locaţii, în scădere cu doar 26% faţă de weekendul anterior. După patru weekenduri pe marele ecran, continuarea cu rating R a thrillerului „Smile” din 2022 a generat 60,5 milioane de dolari în America de Nord şi 123,6 milioane de dolari în întreaga lume. A costat 28 de milioane de dolari şi va deveni profitabil, dar originalul a fost mai profitabil cu 105 milioane de dolari în America de Nord şi 217 milioane de dolari la nivel mondial.

De remarcat că „Here”, o dramă fantastică care foloseşte inteligenţa artificială pentru ca Tom Hanks şi Robin Wright să poată juca versiuni mai tinere (şi mai bătrâne) ale lor, s-a clasat pe locul opt generând venituri de 2,4 milioane de dolari, în al doilea weekend de la lansare.