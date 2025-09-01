Vapingul poate provoca daune ireversibile sănătății copiilor, spun medicii

Medicii au tras un semnal de alarmă cu privire la nivelurile ridicate de vaping în rândul copiilor din întreaga lume, afirmând că sunt convinși că țigările electronice provoacă daune ireversibile sănătății lor, scrie The Guardian.

Cardiologii, cercetătorii și experții în sănătate s-au declarat „extrem de îngrijorați” de efectele nocive ale țigărilor electronice asupra a milioane de adolescenți și tineri, inclusiv expunerea la toxine și substanțe cancerigene, dintre care unele sunt încă necunoscute.

Nivelul de nicotină din țigările electronice poate fi foarte ridicat, crescând riscul de dependență și de afectare a creierului în dezvoltare al adolescenților. Copiii riscă, de asemenea, efecte cardiovasculare pe termen lung ca urmare a consumului de țigări electronice la școală și la facultate, spun experții.

În cadrul congresului anual al Societății Europene de Cardiologie (ESC) de la Madrid, cea mai mare conferință mondială dedicată inimii, prof. Maja-Lisa Løchen, cardiolog senior la spitalul universitar din Norvegia de Nord, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că milioane de copii ar putea avea probleme de sănătate în viitor.

Ea a spus: „Mă tem că vapingul poate provoca leziuni ireversibile creierului și inimii copiilor. Desigur, trebuie să așteptăm datele pe termen lung, dar sunt îngrijorată. Crește tensiunea arterială, ritmul cardiac și știm că arterele devin mai rigide”.

Vapingul solicită sistemul cardiovascular al copiilor, a spus Løchen. Ritmul cardiac al acestora crește și vasele de sânge se contractă, ceea ce poate rigidiza arterele inimii în timp. Vaparea repetată poate duce la hipertensiune arterială, care la rândul său crește riscul de a dezvolta un ritm cardiac neregulat, accident vascular cerebral și chiar un atac de cord.

Løchen a citat un studiu publicat anul trecut în New England Journal of Medicine, care sugerează că vapatul crește riscul de accident vascular cerebral cu aproape o treime (32%).

Când țigările electronice încălzesc lichidele la temperaturi mai ridicate, ele pot elibera și cantități mai mari de substanțe chimice nocive care pot ajunge în plămâni, intra în fluxul sanguin și infiltra în inimă.

Cercetările sugerează că lichidele din țigările electronice pot elibera substanțe cancerigene cunoscute, precum formaldehida și acetaldehida, atunci când sunt încălzite. Aceste substanțe chimice și altele pot deteriora vasele de sânge, provoca inflamații și contribui la riscul de boli cardiovasculare.

„Există un risc suplimentar al vapingului la copii [în comparație cu adulții] în ceea ce privește efectele asupra organismului”, a spus Løchen. „Pentru că știm că nicotina și alte elemente din țigările electronice au un efect foarte nociv asupra creierului în dezvoltare. Nu numai la făt, ci și în timpul copilăriei și până la vârsta de 20 de ani. Așadar, este ceva care ne îngrijorează extrem de mult.”

Când copiii renunță la vaping, unii experimentează simptome de sevraj de nicotină care pot crește ritmul cardiac și tensiunea arterială, a declarat Løchen reporterilor după ce a susținut o prezentare despre țigările electronice la Madrid.

„Știm, de asemenea, că atunci când copiii și tinerii încep să folosească țigările electronice, pot deveni dependenți de nicotină, iar acest lucru poate deveni o poartă de acces către fumat. Sunt foarte îngrijorată – și convinsă – că copiii și adolescenții care încep să folosească țigările electronice acum sunt expuși unui risc crescut de a suferi daune ireversibile asupra sănătății lor.”

De asemenea, vorbind la Madrid, prof. Susanna Price, cardiolog consultant la spitalul Royal Brompton din Londra și președinte al comitetului de advocacy al ESC, a declarat: „Observăm o creștere a numărului de copii care folosesc țigări electronice, dar ceea ce nu știm încă este ce înseamnă acest lucru în termeni de risc cardiovascular pe termen lung, deoarece nu există de suficient timp.

„Cred că există o tendință de a sugera că țigările electronice sunt sigure, dar noi nu știm acest lucru. Îmi fac griji că vom înlocui o substanță foarte dependență cu o alta care ar putea avea un profil similar în ceea ce privește riscul cardiovascular.”

Dr. Charmaine Griffiths, directorul executiv al British Heart Foundation, a declarat: „Vapatul nu este lipsit de riscuri și niciun copil sau adolescent nu ar trebui să folosească țigări electronice.” Ea a afirmat că guvernele trebuie să ia măsuri pentru a combate nivelurile îngrijorătoare de vapare în rândul tinerilor. „Reducerea atractivității vapatului pentru tineri și crearea unei generații fără fum nu poate veni prea curând.”

Datele privind efectele pe termen lung asupra sănătății sunt limitate, deoarece țigările electronice sunt relativ noi și în continuă evoluție. Ar putea dura ani de zile până când efectele suplimentare vor deveni evidente. Între timp, Løchen este în favoarea unei interdicții globale a vânzării țigărilor electronice.

„Pe baza a ceea ce știm acum despre efectele nocive și dăunătoare ale țigărilor electronice, consider că ar trebui să existe o interdicție la nivel mondial privind vânzarea acestora”, a afirmat ea. „Există de aproximativ 15-20 de ani, avem datele. Știm că nu sunt inofensive.”