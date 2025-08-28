US Open: Tensiune maximă între Taylor Townsend şi Jelena Ostapenko la finalul meciului din turul doi / „Nu ai niciun pic de educaţie”

Taylor Townsend, jucătoarea numărul 139 mondial, a realizat o mică performanţă eliminând-o în turul al doilea al US Open pe letona Jelena Ostapenko, cap de serie nr. 25, în două seturi (7-5, 6-1). Dar tradiţionala strângere de mână dintre cele două jucătoare a degenerat când Ostapenko a atacat-o verbal pe adversara sa, transmite News.ro.

O discuţie foarte aprinsă a început sub privirile publicului american, care a luat apărarea compatrioatei sale. „Mi-a spus că nu am clasă, că nu sunt educată şi că vom vedea ce se va întâmpla când vom fi în afara Statelor Unite”, a dezvăluit Townsend după această dispută verbală. „Aşa e în competiţie”, a adăugat Townsend. „Oamenii sunt dezamăgiţi când pierd. Când juca bine, nu am spus nimic. Asta înseamnă să ai clasă.”

La rândul său, câştigătoarea turneului Roland-Garros 2017 a reacţionat pe reţelele sociale după ce a fost ţinta numeroaselor atacuri ale internauţilor care o apărau pe Townsend şi o acuza de rasism. „Wow, câte mesaje am primit în care mi se spunea că sunt rasistă”, a scris ea. „Niciodată în viaţa mea nu am fost rasistă şi respect toate naţiunile lumii. Pentru mine, nu contează de unde vii. În tenis există reguli şi, din păcate, când publicul este de partea ta, nu poţi să le foloseşti într-un mod lipsit de respect faţă de adversarul tău.”

Apoi a revenit asupra motivelor acestei dispute la fileu la sfârşitul meciului. „Astăzi, după meci, i-am spus adversarei mele că a fost foarte lipsită de respect când mingea a atins partea de sus a fileului şi a căzut de cealaltă parte a terenului într-un moment foarte decisiv şi că nu şi-a cerut scuze. Ea a răspuns că nu are de ce să-şi ceară scuze. În tenis există reguli pe care majoritatea jucătorilor le respectă şi este prima dată când mi se întâmplă asta în circuit. Nu înseamnă că doar pentru că joacă acasă poate să facă tot ce vrea”, a explicat ea, precizând că Townsend nu a respectat obiceiul de încălzire venind direct la fileu, când ar fi trebuit să înceapă în spatele terenul.

„Nu am intenţionat deloc să o fac să-şi piardă ritmul”, a replicat Townsend. „Eu doar îmi vedeam de treaba mea. Sincer, mai bine râzi de asta. Mi se pare comic. E chiar amuzant, pentru că a trebui să-ţi justifici apoi cuvintele online e inevitabil stresant şi ai impresia că trebuie să-ţi explici comportamentul”.