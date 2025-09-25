Universitățile din Iași îi încurajează pe studenții basarabeni să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie/ Mizele uriașe ale scrutinului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cele cinci universități publice din Iași – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” – și-au exprimat joi sprijinul pentru participarea activă a studenților originari din Republica Moldova la alegerile parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Îi încurajăm pe toți studenții noștri care sunt cetățeni ai Republicii Moldova să se prezinte la vot și să contribuie activ la configurarea viitorului democratic al țării lor. Participarea la vot este nu doar un drept fundamental, ci și o responsabilitate esențială pentru consolidarea instituțiilor democratice și pentru continuarea parcursului european al Republicii Moldova”, se arată în comunicatul comun.

Instituțiile academice subliniază că integrarea europeană a Republicii Moldova ar aduce beneficii directe pentru tineri: „Apropierea de Uniunea Europeană înseamnă acces mai larg la programe academice comune, mobilități internaționale și proiecte de cercetare cu impact regional, contribuind direct la formarea unei generații capabile să sprijine modernizarea și competitivitatea Republicii Moldova.”

Cele cinci universități reafirmă și angajamentul de a consolida parteneriatele cu instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, pe baza unei „viziuni comune asupra valorilor europene, a educației de calitate și a cooperării transfrontaliere durabile”.

„Suntem convinși că tinerii educați, activi și implicați sunt cei care vor contribui decisiv la construcția unui viitor mai sigur și mai prosper pentru Republica Moldova”, se arată în poziția comună a mediului academic ieșean.

Context

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt programate pentru 28 septembrie 2025. Scrutinul are o miză majoră: configurarea noii majorități și stabilirea direcției strategice a țării – între apropierea de Uniunea Europeană și presiunile geopolitice venite dinspre Rusia.

În România, comunitatea de studenți basarabeni reprezintă una dintre cele mai active părți ale diasporei moldovenești. La alegerile precedente, secțiile de votare deschise la Iași și București au înregistrat participări record, inclusiv cozi de câteva ore.

Uniunea Europeană a semnat cu Republica Moldova Acordul de Asociere în 2014, iar în 2022 i-a acordat statutul de țară candidată la aderare. Procesul de integrare europeană depinde de reformele în justiție, consolidarea instituțiilor democratice și alinierea la standardele europene.

Date esențiale despre alegerile parlamentare din Republica Moldova (28 septembrie 2024):