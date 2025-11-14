Tensiuni în Spitalul Judeţean Braşov: 13 medici îi cer demisia directorului după ce acesta ar fi limitat numărul internărilor / „Şi aici intervii tu, Ceauşescule?”

Situația de la Spitalul Județean Brașov a devenit tot mai tensionată în ultimele zile, cu acuzații grave și conflicte interne între conducerea spitalului și o parte personalul medical, în fruntea lor fiind fostul director medical al spitalului, dr. Florin Orțan, relatează BZB.

În centrul evenimentelor se află o serie de controverse legate de modul în care sunt gestionate internările și resursele, precum și de modul în care se efectuează comunicarea publică.

13 medici solicită explicații directorului spitalului

La începutul acestei săptămâni, un grup de 13 medici ai spitalului au transmis către conducerea unității o scrisoare oficială, solicitând explicații clare privind deciziile recente în domeniul gestionării pacienților.

Concret, medicii au cerut justificări referitoare la limitarea internărilor, în special în secția de Cardiologie Intervențională, acuzând conducerea de „malpraxis administrativ”.

Ei susțin că activitatea secției, în condiții normale, permite tratarea unui număr mult mai mare de pacienți și declară că reducerea intenționată a internărilor la nivelul de 72 de cazuri pe lună (în loc de 240-280 cât se externează în mod obișnuit) reprezintă o limitare ilegală a dreptului constituțional al populației de a accesa servicii de sănătate publică.

Reacția oficială a conducerii spitalului

Managerul Spitalului Județean Brașov, dr. Dan Grigorescu, a reacționat printr-un comunicat publicat pe site-ul instituției, calificând afirmațiile medicilor ca fiind „o gravă tentativă de dezinformare”.

În document, directorul susține că situația spitalului este sub control, operațiunile desfășurându-se în limitele legale și contractuale, iar resursele actuale sunt suficiente pentru a asigura tratamentul tuturor pacienților care necesită internare și urgențe medicale.

Potrivit lui Grigorescu, activitatea în secțiile de cardiologie s-a desfășurat în ultimele trei luni în condiții normale, conform indicatorilor de performanță și contractelor cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS).

El amintește că unitatea a ieșit din „prăpastia financiară” în care fusese adâncită de managementul anterior, în contextul în care Corpul de control al Ministerului Sănătății constatase deficiențe grave în gestionare.

Controverse și lupte interne

Dincolo de justificările oficiale, situația a escaladat și în spațiul public, fostul director medical al spitalului, dr. Florin Orțan, acuză conducerea actuală de limitarea intenționată a internărilor, în special în secția de Cardiologie Intervențională.

„În fiecare lună, din Secţia de Cardiologie Intervenţională se externează 240-280 de bolnavi. Asta înseamnă că 240 de cetăţeni cu grave probleme cardiologice ai acestei comunităţi sunt ajutaţi la greu.

Bineînţeles că ei, ca să fie rezolvaţi, produc costuri pentru spital. Şi aici intervii tu, Ceauşescule (cu referire la directorul spitalului, dr. Dan Grigorescu). Ne dai ordin, printr-o hârtie nesemnată să efectuăm 72 de internări pe lună. Adică să lăsăm nerezolvaţi 180 de pacienţi. După ce criterii o să îi refuzăm?” şi a solicitat demisia managerului spitalului.

De asemenea, Florin Orţan a precizat că a transmis conducerii spitalului o adresă, semnată de 13 cadre medicale, prin care solicită emiterea, de către Comitetul Director al SCJU a deciziei privind limitarea numărului de internări la Cardiologie Intervenţională.