VIDEO Un grup de ploieșteni s-au săturat să aștepte primăria: și-au reparat singuri strada plină de noroi / ”Mai mult de cinci basculante au băgat. Era nenorocire”

Sătui sa aștepte investițiile promise ani la rând de primărie, o parte din ploieștenii din cartierul Mimiu au trecut singuri la treabă: au început să-și repare străzile, relatează Observatorul Prahovean.

Înarmați cu roabe și lopeți, aproximativ 15 bărbați au reușit în câteva ore să împrăștie câteva mașini de pietriș pe străzi.



Ploile de la începutul acestei săptămâni au transformat strada Palanca din cartierul defavorizat Mimiu într-o adevărată mlaștină.

Aflați în imposibilitatea de a ieși din propriile curți sau de a-și duce copiii la școală, locuitorii de aici, pe banii lor, au cumpărat câteva basculante de pietriș și au trecut la treabă.

„Mai mult de cinci basculante au băgat. Era nenorocire. Nu puteam să ducem nici copiii la școală. Nu mai ținem minte nici noi de când ne promit că ne asfaltează. Au făcut lucrări la canalizare, dar le-au abandonat. Dacă nu facem noi nu are cine să facă”, a declarat o femeie care locuiește în cartier.