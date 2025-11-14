G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Un grup de ploieșteni s-au săturat să aștepte primăria: și-au reparat…

Strada din Ploiești reparată de către locuitori
Sursa foto: Observatorul Prahovean

VIDEO Un grup de ploieșteni s-au săturat să aștepte primăria: și-au reparat singuri strada plină de noroi / ”Mai mult de cinci basculante au băgat. Era nenorocire”

Articole14 Noi 0 comentarii

Sătui sa aștepte investițiile promise ani la rând de primărie, o parte din ploieștenii din cartierul Mimiu au trecut singuri la treabă: au început să-și repare străzile, relatează Observatorul Prahovean.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Înarmați cu roabe și lopeți, aproximativ 15 bărbați au reușit în câteva ore să împrăștie câteva mașini de pietriș pe străzi.

Ploile de la începutul acestei săptămâni au transformat strada Palanca din cartierul defavorizat Mimiu într-o adevărată mlaștină.

Aflați în imposibilitatea de a ieși din propriile curți sau de a-și duce copiii la școală, locuitorii de aici, pe banii lor, au cumpărat câteva basculante de pietriș și au trecut la treabă.

„Mai mult de cinci basculante au băgat. Era nenorocire. Nu puteam să ducem nici copiii la școală. Nu mai ținem minte nici noi de când ne promit că ne asfaltează. Au făcut lucrări la canalizare, dar le-au abandonat. Dacă nu facem noi nu are cine să facă”, a declarat o femeie care locuiește în cartier.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.