Uniunea Europeană este pregătită să ajute la reconstrucţia unei Sirii ”care să protejeze toate minorităţile”, anunţă Ursula von der Leyen

Uniunea Europeană (UE) este pregătită să ajute la reconstrucţia unei Sirii care să apere minorităţile, după căderea lui Bashar al-Assad, anunţă duminică preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen. relatează AFP, citată de News.ro.

The cruel Assad dictatorship has collapsed.

This historic change in the region offers opportunities but is not without risks.

Europe is ready to support safeguarding national unity and rebuilding a Syrian state that protects all minorities.

We are engaging with European and…

