Cădere liberă pentru un jucător de top din ATP: Tsitsipas, fără formă, fără iubită și fără direcție: „Nu am văzut în viața mea un jucător mai nepregătit”

Goran Ivanisevic a vorbit despre eliminarea surprinzătoare a lui Stefanos Tsitsipas de la Wimbledon (din runda inaugurală), iar croatul nu l-a menajat deloc pe elevul său: „Nu am văzut în viața mea un jucător mai nepregătit”, a transmis campionul de la All England Club din 2001.

Într-un sezon cenușiu, Tsitsipas a mai suferit o eliminare nedemnă de statutul pe care l-a câștigat grecul în circuitul ATP: a fost învins în runda inaugurală de la Wimbledon de Valentin Royer.

Pe lângă înfrângere, Stefanos trăiește o perioadă nefastă și în viața sentimentală: s-a despărțit recent de Paula Badosa.

De parcă nu ar fi fost de ajuns, Goran Ivanisevic, antrenorul grecului, a lansat într-o intervenție la Sport Klub un atac la adresa fostului finalist de la Roland Garros și Australian Open.

„Am fost șocat. Nu am văzut în viața mea un jucător mai nepregătit. Cu genunchiul ăsta, sunt de trei ori mai în formă decât el”, a declarat Ivanisevic pentru Sport Klub.

Condus clar, scor 6-2, 6-2, pe tabelă, fără vreun orizont și cu ceva dureri la spate, Tsitsipas a abandonat, dar nu a șters impresia dezastruoasă lăsată pe iarba londoneză.

De fapt, toată imaginea de ansamblu a acestui sezon este una gri pentru elen: eliminări rapide de la Australian Open și Roland Garros, plus fără vreun rezultat notabil în sezonul de zgură, unul în care excela de obicei.

La jumătatea sezonului competițional, Tsitsipas are deja 12 înfrângeri, iar tenisul său este departe de ceea ce a arătat de-a lungul timpului.

„Spune că vrea să revină în top, dar nu face nimic. Vreau, vreau… dar fără progres. E păcat, pentru că are prea mult talent să fie în afara top 10”, a punctat Ivanisevic, cel care l-a preluat pe Tsitsipas în luna mai a acestuia an.

Presa de specialitate a tot dezbătut forma slabă e grecului și a pus-o (și) pe seama relației tumultoase cu Paula Badosa.

Cei doi erau aproape de căsătorie în primăvara acestui an, iar acum sunt despărțiți. În toate aceste luni, tenisul lui Stefanos a fost unul modest, departe de standardele TOP 10 mondial.

Cei doi se înscriseseră în proba de dublu mixt de la US Open 2025, dar e clar că acum Stefanos și Paula trebuie să-și reevalueze opțiunile pentru ultimul Grand Slam al sezonului.

În vârstă de 26 de ani, Stefanos a fost văzut mult timp ca jucătorul capabil să destabilizeze hegemonia BIG 3.

A fost cel mai sus în ierarhia mondială al treilea, iar de-a lungul timpului a bifat două finale de Grand Slam: Roland Garros 2021 și Australian Open 2023 (de fiecare dată, învins de Novak Djokovic).

Goran Ivanisevic spoke out against Stefanos Tistispas after a month of collaboration:

„He keeps saying ‘I want, I want,’ but I don’t see any progress. I was shocked; I’ve never seen a player so poorly prepared in my life. With my knee, I’m three times better prepared than him.” pic.twitter.com/Eb07CslyDm

