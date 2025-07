Cuplul anului din tenis s-a despărțit: Tsitsipas și Badosa au luat-o pe drumuri diferite

Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa s-au despărțit (din nou), anunță presa britanică. Grecul și iberica au avut parte de un parcurs de coșmar la Wimbledon, iar acum au luat-o pe drumuri diferite și în viață.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

După campania dezastruoasă de la All England Club a urmat o schimbare și în viața personală pentru cei doi.

Paula și Stefanos erau împreună de doi ani de zile, au mai avut o perioadă în care s-au despărțit, iar acum în timpul turneului de la Wimbledon s-au separat din nou.

Pozele de cuplu au dispărut de pe conturile de Instagram ale celor doi sportivi.

Badosa și Tsitsipas au împreună 3,2 milioane de urmăritori pe Instagram și sunt persoane care postează mult în general (inclusiv multe fotografii unul cu celălalt în ultimii doi ani).

Stefanos și Paula au părăsit surprinzător Grand Slam-ul londonez din runda inaugurală.

Relația dintre Tsitsipas și Badosa a avut o istorie zbuciumată, inclusiv o împăcare în mai 2024 după o separare de câteva luni.

„Unii oameni au inventat povești despre noi, dar Paula nu a făcut nimic greșit și nici eu nu am făcut-o.

A fost dificil pentru noi să fim despărțiți și am trecut prin momente foarte dificile”, a comentat Stefanos în urmă cu un an de zile.

Cei doi erau supranumiți „Tsitsidosa.”

Paula Badosa and Stefanos Tsitsipas have ended their relationship, per @hola

This comes days after the pair were both eliminated in the first round of Wimbledon. pic.twitter.com/Vmz7uYZsVd

— TENNISCentel (@TennisCentel) July 2, 2025