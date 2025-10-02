Ungaria va cumpăra gaz lichefiat de la grupul francez Engie

Ungaria a semnat cu grupul francez Engie un contract pe zece ani pentru aprovizionarea cu gaz natural lichefiat (GNL), a anunțat joi, pe X, ministrul ungar al Afacerilor externe și comerțului, Péter Szijjarto, citat de Le Monde.

Acordul prevede livrarea anuală a 400 de milioane de metri cubi de GNL între 2028 și 2038, adică un total de patru miliarde de metri cubi.

Raportat la consumul de gaz al Ungariei – aproximativ 8,5 miliarde de metri cubi în 2023 –, acest volum reprezintă doar aproximativ 4,5 % din cererea anuală a țării, dar acest acord ilustrează o încercare de diversificare a aprovizionării Ungariei, care refuză să renunțe la gazul rusesc.

„Aprovizionarea noastră cu energie este sigură numai dacă putem importa din cât mai multe surse și căi de aprovizionare posibile”, a scris Szijjarto pe Twitter. Diversificarea implică adăugarea de noi surse, păstrând în același timp sursele existente. ” Conform ultimelor cifre, Ungaria a importat aproximativ 7,8 miliarde de metri cubi de gaz între octombrie 2023 și septembrie 2024.

„Acest acord ajută Ungaria și regiunea (Europa Centrală și de Est) să-și diversifice sursele de aprovizionare cu gaz”, a comentat conducerea Engie, furnizorul francez istoric de gaz care se aprovizionează cu GNL pentru clienții săi prin contracte pe termen lung, în special în Algeria și Statele Unite.

Încheierea acestui acord survine în contextul în care Comisia Europeană a prezentat o foaie de parcurs care vizează încetarea importurilor de gaz rusesc în Uniunea Europeană (UE) până la sfârșitul anului 2027. Bruxelles dorește să interzică noile contracte începând din acest an, apoi să elimine treptat toate livrările două ani mai târziu. În 2024, Rusia asigura încă 19 % din aprovizionarea cu gaz a UE, din care aproape jumătate sub formă de GNL.