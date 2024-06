Un sindicat de la Hollywood a ajuns la un acord cu marile studiouri după șase luni de grevă în privinţa salariilor şi a utilizării inteligenţei artificiale / Formularea referitoare la AI încercă să prevină concedierile

Un sindicat care reprezintă echipele de film şi televiziune de la Hollywood a anunţat marţi că a ajuns la un acord provizoriu pe trei ani cu marile studiouri, care include creşteri salariale convenite şi măsuri de protecţie împotriva utilizării inteligenţei artificiale (AI), informează Reuters.

Membrii sindicatului International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE), din care fac parte tehnicieni de lumini şi designeri de costume, trebuie să ratifice acordul cu Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), care reprezintă mai multe studiouri majore, inclusiv Disney şi Netflix, transmite Agerpres.

Termenii acordului prevăd creşteri salariale de 7%, 4% şi 3,5% pe o perioadă de trei ani, a precizat sindicatul IATSE.

În ceea ce priveşte inteligenţa artificială, acordul include „o formulare care garantează că niciunui angajat nu i se va cere să furnizeze indicaţii către Al într-un mod care ar duce la înlocuirea oricărui angajat acoperit prin contract”.

La sfârşitul anului 2023, sindicatul actorilor americani, SAG-AFTRA, şi marile studiouri de la Hollywood au ajuns la un acord de muncă ce a pus capăt unei greve de aproape şase luni, care a oprit producţia de film şi televiziune.

Acel acord prevedea, de asemenea, creşteri salariale şi bonusuri pentru difuzări în streaming care, potrivit liderilor sindicali, se ridicau la peste 1 miliard de dolari pe o perioadă de trei ani, şi includea totodată o protecţie a actorilor în ceea ce priveşte utilizarea inteligenţei artificiale în realizarea filmelor.