Un sat croat a bătut recordul mondial cu un şir de strudel de 3 km lungime

Un sat croat a intrat în Cartea Recordurilor cu un şir de aproape 9.000 de strudele care se întinde pe mai mult de 3 km lungime, scrie The Guardian, transmite News.ro.

Organizatorii au declarat că pentru cel mai lung şir de strudele din lume, realizată în micul sat Jaškovo, pentru care au fost folosite două tone de făină şi trei tone de mere.

„După o verificare şi o numărare foarte riguroasă, pot anunţa că s-a ajuns la un total de 8.940 de strudele, ceea ce înseamnă că este un nou record mondial Guinness”, a declarat Paulina Sapinska, arbitru Guinness World Records, după măsurătoare.

Şirul de produse de patiserie avea o lungime de 3.136 metri.

În timpul festivalului tradiţional Strudelfest din sat, preparatele pregătite după o reţetă regională, au fost aşezate în şir de localnici şi voluntari.

„Au muncit foarte mult”, a spus Monika Ivis, una dintre miile de vizitatori ai evenimentului. „Au un gust extraordinar”. Strudelele vor fi donate diverselor instituţii, organizaţii şi persoane nevoiaşe.

Jaškovo, situat la 66 km sud-vest de Zagreb, a doborât recordul mondial acum zece ani, cu un şir de strudele de 1.479 de metri. Coroana a fost preluată apoi în 2019 de oraşul croat Sisak – şi păstrată până în acest weekend – după ce a asamblat un şir de peste 1.762 de metri lungime, format din aproape 6.000 de prăjituri.