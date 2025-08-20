Un raport arată cum s-a produs accidentul aviatic din Orăștie, din 15 iulie: avionul de mici dimensiuni a agățat cablul unei tiroliene de la Arsenal Park / Pilotul a murit, iar aeronava a fost distrusă

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a emis raportul preliminar de investigație în cazul accidentului aviatic produs pe 15 iulie, în apropiere de Arsenal Park, la Orăștie în județul Hunedoara, anunță Alba24.

În urma evenimentului, pilotul unui avion de mici dimensiuni a decedat, după ce aeronava a agățat cablul unei tiroliene, iar mai apoi s-a prăbușit.

Potrivit raportului AIAS, consultat de Alba24, aeronava WT-9 DYNAMIC, înmatriculată YR-5259, a decolat la ora 14:00 din Timișoara, pe ruta: Golden Wings (Timișoara) – Becicherecu Mic – Orăștie – Șiria – teren de zbor Golden Wings (Timișoara).

După aproximativ o oră și zece minute de zbor, aeronava a ajuns în zona orașului Orăștie, unde a executat o serie de viraje în partea de vest a orașului, continuându-și apoi zborul către complexul Arsenal Park situat la 3 km în vestul orașului.

Acest complex are în componența sa mai multe zone de distracții, printre care un Aqua Park și o tiroliană.

Ajunsă în această zonă, aeronava a efectuat două viraje de 360 de grade, la mică înălțime, deasupra Aqua Park.

În momentul finalizării celui de al doilea viraj, aeronava a agățat cu jamba stânga a trenului principal de aterizare cablului instalației de tiroliană situată în apropierea Aqua Park-ului.

În urma impactului, aeronava a intrat într-o evoluție necontrolată, lovind solul.

În urma accidentului, pilotul aeronavei a decedat, iar pasagerul a fost transportat în stare critică la spital.

Aeronava a fost distrusă în totalitate.