G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un raport arată cum s-a produs accidentul aviatic din Orăștie, din 15…

Planul de zbor al unui avion care s-a prăbusit la oraștie
Sursa foto: Alba24

Un raport arată cum s-a produs accidentul aviatic din Orăștie, din 15 iulie: avionul de mici dimensiuni a agățat cablul unei tiroliene de la Arsenal Park / Pilotul a murit, iar aeronava a fost distrusă

Articole20 Aug 0 comentarii

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a emis raportul preliminar de investigație în cazul accidentului aviatic produs pe 15 iulie, în apropiere de Arsenal Park, la Orăștie în județul Hunedoara, anunță Alba24.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În urma evenimentului, pilotul unui avion de mici dimensiuni a decedat, după ce aeronava a agățat cablul unei tiroliene, iar mai apoi s-a prăbușit.

Potrivit raportului AIAS, consultat de Alba24, aeronava WT-9 DYNAMIC, înmatriculată YR-5259, a decolat la ora 14:00 din Timișoara, pe ruta: Golden Wings (Timișoara) – Becicherecu Mic – Orăștie – Șiria – teren de zbor Golden Wings (Timișoara).

După aproximativ o oră și zece minute de zbor, aeronava a ajuns în zona orașului Orăștie, unde a executat o serie de viraje în partea de vest a orașului, continuându-și apoi zborul către complexul Arsenal Park situat la 3 km în vestul orașului.

Acest complex are în componența sa mai multe zone de distracții, printre care un Aqua Park și o tiroliană.

Ajunsă în această zonă, aeronava a efectuat două viraje de 360 de grade, la mică înălțime, deasupra Aqua Park.

În momentul finalizării celui de al doilea viraj, aeronava a agățat cu jamba stânga a trenului principal de aterizare cablului instalației de tiroliană situată în apropierea Aqua Park-ului.

În urma impactului, aeronava a intrat într-o evoluție necontrolată, lovind solul.

În urma accidentului, pilotul aeronavei a decedat, iar pasagerul a fost transportat în stare critică la spital.

Aeronava a fost distrusă în totalitate.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cercetări pentru încălcarea Codului Aerian, în cazul avionului prăbuşit în Arad / Pilotul de 48 de ani şi un băiat de 18 ani care îl însoţea în zbor au decedat pe loc în urma accidentului

Articole12 Aug • 2.285 vizualizări
0 comentarii

A fost recuperată şi cea de-a doua cutie neagră a avionului care s-a prăbușit în India

Articole15 Iun 2025
0 comentarii

O femeie a ratat cu 10 minute zborul fatal Air India în care 241 de pasageri au murit. A fost prinsă în trafic

Articole13 Iun 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.