Un profesor de la Universitatea Babeș Bolyai a primit Ordinul Steaua Italiei în grad de Cavaler pentru cercetarea economică / A făcut o analiză care măsoară impactul companiilor italiene asupra economiei românești în perioada 2010–2023 și a contribuit la „Ghidul de Țară 2024”

Profesorul universitar dr. Szász Levente, prorector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și cadru didactic la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA), a primituna dintre cele mai importante distincții acordate de statul italian, Ordinul Steaua Italiei în grad de Cavaler (Ordine della Stella d’Italia nel grado di Cavaliere), anunță Cluj24.

Distincția, conferită de Președintele Republicii Italiene, i-a fost înmânată de Excelența Sa Alfredo Durante Mangoni, Ambasadorul Italiei la București, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la reședința ambasadorului.

Profesorul Szász a fost apreciat pentru contribuțiile sale la consolidarea relațiilor științifice și economice dintre România și Italia în ultimul deceniu.

Printre realizările care au cântărit în acordarea ordinului se numără studiul coordonat de echipa Romanian Economic Monitor din cadrul UBB-FSEGA, intitulat „The role of Italian investments and trade in the development of the Romanian economy”. Cercetarea, efectuată la solicitarea Ambasadei Italiei, analizează impactul companiilor italiene asupra economiei românești în perioada 2010–2023 și reprezintă prima evaluare complexă bazată pe date științifice privind rolul prezenței economice italiene în România.

De asemenea, profesorul Szász a contribuit la elaborarea „Ghidului de Țară 2024”, realizat împreună cu Confindustria România, un document de referință pentru investitorii italieni prezenți pe piața românească.