Un pilot rus și-a făcut un selfie la câteva secunde după ce avionul său a fost doborât. „Am fost atacați și nu am avut timp să reacționăm”

Un pilot rus al unui avion, posibil de pe un aparat Su-27 sau Su-35, s-a ejectat din avionul său și apoi și-a scos telefonul pentru a face un selfie și un videoclip. În clip, el mormăie ceva de genul: „Am fost atacați și nu am avut timp să reacționăm”.

Analiștii speculează că incidentul a avut loc pe teritoriul Rusiei, dar lipsesc dovezi concrete. Cu toate acestea, videoclipul surprinde comportamentul calm al pilotului în timp ce își îndeplinește „angajamentul social față de adepți”, în ciuda pierderii unui avion de milioane de dolari, scrie BulgarianMilitary.

Anton Gheraşcenko, consilier al președintelui Zelenski, care a distribuit clipul pe X, crede și el că incidentul ar fi avut loc deasupra teritoriului Rusiei, altfel pilotul ar fi fost mai puțin calm.

Ce ne arată videoclipul

Calitatea slabă a înregistrării video face dificilă distingerea detaliilor, deși unii observatori susțin că văd flăcări ieșind din motoarele avionului.

Utilizarea de către pilot a expresiei „am fost atacați” implică existența mai multor membri ai echipajului; totuși, înregistrarea video nu arată o a doua parașută. Rămâne neconfirmat dacă a existat un copilot. De reținut că atât Su-27, cât și Su-35, parte a familiei Flanker, au versiuni cu doi piloți.

Perspectiva se schimbă apoi la vederea pilotului, care coboară cu parașuta sa portocalie și albă, cu vizorul încă coborât. De asemenea, sub el se poate observa trusa sa portabilă de supraviețuire, cu o plută de salvare nedesfăcută pentru aterizările pe apă. La jumătatea coborârii, odată ajuns la o altitudine mai mică, pilotul își scoate masca de oxigen, își ridică vizorul și se întoarce cu fața la cameră.

Probabil că superiorii săi nu au fost încântați că filmulețul a ajuns pe internet – din punct de vedere militar, este destul de extraordinar. Și mai surprinzător este comportamentul pilotului în timpul coborârii. La un moment dat, acesta este văzut curățând meticulos camera telefonului cu mâna, probabil pentru a șterge praful și resturile în timp ce cade, cu scopul de a asigura o imagine clară.

A video appeared online of a Russian pilot who was shot down but managed to eject. He filmed his and his aircraft’s fall on his phone.

As the ejection occurred above the clouds and at a considerable altitude, it could either be the pilot of a Su-30/Su-35 fighter or a Su-34… pic.twitter.com/dwYpgLUlmI

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 5, 2024