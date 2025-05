Jucătoarea de tenis Irina Fetecău, suspendată zece luni de ITIA pentru încălcarea programului antidoping

Jucătoarea română Irina Fetecău a fost suspendată zece luni de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) pentru încălcarea Programului Antidoping din Tenis (TADP), după ce a fost testată pozitiv, în urma folosirii unui supliment contaminat, transmite Agerpres.

Fetecău (29 ani), a cărei cea mai bună clasare în ierarhia mondială a fost locul 207, în decembrie 2021, a fost testată pozitiv la substanța interzisă 4-metilpentan-2-amin, un stimulant, după ce a consumat suplimentul contaminat „Gorillalpha Yeti Juice”.

ITIA a notificat jucătoarea despre încălcarea regulamentului antidoping pe 24 mai 2024 la articolul 2.1 din TADP (prezența unei substanțe interzise în proba prelevată jucătorului) și/sau articolul 2.2 (folosirea unei substanțe interzise fără o scutire de uz terapeutic – TUE).

Fetecău a fost testată pozitiv la un turneu ITF la Florianopolis (Brazilia), în aprilie 2024.

În august 2024, Fetecău a anunțat ITIA că a identificat un supliment contaminat ca sursă a stimulantului decelat în proba sa, prin intermediul unui laborator acreditat de Agenția Mondială Antidoping, la Seibersdorf (Austria).

Analizele au fost studiate de ITIA, iar scenariul a fost verificat independent din punct de vedere științific de un expert, fiind considerat plauzibil.

Deși Fetecău a recunoscut încălcarea regulamentului antidoping, ea a contestat sancțiunea propusă de ITIA de 12 luni, astfel că speța a ajuns în fața unui tribunal independent pentru a determina sancțiunea potrivită.

O audiere a avut loc prin conferință video pe 3 aprilie 2025, în urma căreia tribunalul independent a luat hotărârea că Irina Fetecău nu a comis o „greșeală sau neglijență semnificativă” și a dictat o suspendare de 10 luni, remarcând că jucătoarea a făcut câțiva pași pentru a reduce riscul unei încălcări a regulamentului antidoping, inclusiv consultarea unui medic sportiv calificat.

Tribunalul a indicat, însă, că există un risc ridicat în folosirea suplimentului „Gorillalpha Yeti Juice”, care nu este dedicat folosirii de către sportivii profesioniști, iar jucătoarea urmase un curs legat de contaminarea suplimentelor.

Rezultatele, premii în bani și punctele obținute de Fetecău de la turneul la care fusese testată pozitiv au fost anulate, însă nu și de la alte concursuri.

Cum jucătoarea a ales să nu intre într-o perioadă voluntară de suspendare provizoriu, perioada sa de ineligibilitate va fi efectivă din momentul anunțării deciziei scrise, 25 aprilie 2025, până la 24 februarie 2026.

În perioada aceasta, Irina Fetecău nu are dreptul de a juca, de a se antrena sau de a asista la orice eveniment organizat de membrii ITIA (ATP, ITF, WTA) sau federații naționale.

