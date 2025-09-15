Un ieșean a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare după ce și-a lovit fiica / Fata nu a anunțat că doarme la o prietenă / Bărbatul trebuie să plătească daune morale de 5.000 de lei

Un tată s-a ales cu o condamnare la închisoare din cauză că și-a pălmuit fiica adolescentă fiindcă nu a dormit acasă, scrie Ziarul de Iași.

Dacă magistrații au fost de acord că o adolescentă avusese un comportament necorespunzător, dar nu au acceptat totuși și felul în care tatăl înțelesese să i-l corijeze.

„Violenţa împotriva copiilor este un fenomen larg răspândit în România. Unele forme de violenţă continuă să crească în intensitate, iar altele sunt trecute cu vederea sau luate drept manifestări ale normalității. Una dintre principalele probleme este aceea că violenţa împotriva membrilor de familie, în special asupra copiilor, şi unele forme de pedeapsă corporală nu sunt recunoscute ca fiind o problemă”, au afirmat judecătorii.

În septembrie 2023, A.D. era elevă în clasa a X-a.

Pe 24 septembrie, fata s-a întâlnit cu o colegă și s-a hotărât să rămână la aceasta peste noapte. Pentru că fata nu ajunsese la cămin, au fost anunțați părinții. Tatăl a sunat-o și a certat-o pentru că nu se afla la cămin și pentru că nu-l anunțase că vrea să rămână peste noapte la colega sa. Lucrurile nu s-au oprit însă aici.

Ajunsă acasă, tatăl a început să o certe pe fatăși să o pălmuiască. La un moment dat, tatăl a ieșit, doar pentru a se întoarce după un minut cu un băț, cu care și-a lovit fata peste mâini și picioare.

Fata nu i-a povestit mamei sale cele întâmplate și nici fraților săi. În schimb, i-a povestit colegei sale, cea la care rămăsese peste noapte. I-a trimis și câteva fotografii făcute cu telefonul mobil, ale vânâtăilor provocate de bătaie. Aceasta a sesizat autoritățile.

Fata a fost internată într-un centru specializat, a fost efectuată o expertiză medico-legală, iar fata a fost supusă și unei evaluări psihologice. Fata prezenta stres emoțional de nivel mediu, anxietate generalizată și stres posttraumatic, dar sub nivelul clinic. Era familiarizată cu conflictele dintre părinți și era îngrijorată mai ales pentru situația mamei sale.

„Așa cum m-a bătut acum, nu am mai fost…. Mai îmi dădea câte o palmă. Da! A bătut-o și pe mama. O bate pentru că bea! Cu frații se comportă bine. Când nu ascultă, le mai dă și lor câte o palmă… Tata este cu școala… El insistă mai mult cu asta”, a spus fata.

Vasile Donici a fost trimis în judecată pentru violență în familie în formă continuată și în circumstanțe agravante. Bărbatul și-a recunoscut fapta, precizând că își ieșise din fire atunci când a constatat că fiica sa nu reacționa la spusele sale. Magistrații Judecătoriei au ținut cont de acest lucru, dar au și subliniat seriozitatea acuzației aduse de procurori.

Lipsa antecedentelor penale și faptul că nu încercase să împiedice desfășurarea procedurilor judiciare i-au adus lui Donici o pedeapsă de doar un an de închisoare, judecătorii decizând suspendarea executării acesteia pe durata unui termen de supraveghere de doi ani.

El va trebui să presteze și o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 70 de zile în cadrul primăriei Tansa sau a unei unități de învățământ de pe raza comunei. De asemenea, Donici a fost obligat și la plata unei sume de 5.000 de lei către fiica sa, ca daune morale. Sentința Judecătoriei nu este definitivă, ea fiind supusă apelului.