Un copil de 8 ani, cel mai tânăr consumator de droguri din România, a anunțat ministra Justiţiei/ Fenomenul este scăpat de sub control în școli

Alina Gorghiu, ministra Justiției, a declarat vineri seară, la Digi24, că cel mai tânăr consumator de droguri din România este un copil de 8 ani care a ajuns la spital după ce a consumat substanțele.

”Fenomenul drogurilor n-a fost tratat întotdeauna foarte pragmatic de statul român. Haideţi să spun că n-am fost extrem de realişti atunci când ne-am raportat la o vulnerabilitate extrem de serioasă. Am văzut cifrele pe care le-aţi prezentat, sunt absolut convinsă că dinamica trebuie să ne pună în permanenţă pe gânduri. Da, avem consumatori tineri şi din ce în ce mai tineri. Am discutat cu diverşi specialişti şi am aflat că cel mai tânăr român care a consumat droguri are 8 ani şi a fost dus la spital”, a declarat Gorghiu.

Ministra a mai spus că vârsta nu scade doar la canabis, ci și în cazul altor droguri, mai periculoase. Gorghiu a mai spus că se opune proiectului de lege care prevede dezincriminarea penală a posesiei de canabis pentru consum propriu, de până la 3 grame.

G4Media a arătat în iunie 2023 cum în ultimii cinci ani numărul minorilor admiși la tratament pe fondul consumului de droguri a crescut de la 196 la 278, în timp ce numărul copiilor cu vârste sub 15 ani a crescut de la 32 la 60. Vârsta de debut este de ”13 ani sau mai mică”, conform datelor furnizate la solicitarea G4Media de Agenția Națională Antidrog (ANA), din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

În școlile și liceele din România fenomenul pare scăpat de sub control, după cum arată și o analiză G4Media. Conform rapoartelor de activitate ale DIICOT, dosarele de soluționat privind consumul și traficul de droguri s-au triplat în România, însă instituția nu are statistici despre cel mai consumat sau cel mai traficat drog în rândul tinerilor și nici despre țările de proveniență pentru fiecare drog care intră în România, au transmis procurorii într-un răspuns pentru G4Media.

Droguri în gimnaziu

DIICOT nu are statistici despre cel mai consumat sau cel mai traficat drog în rândul tinerilor și nici despre țările de proveniență ale stupefiantelor care intră în România, a transmis instituția într-un răspuns pentru G4Media.

”Menționăm faptul că nu există date statistice referitoare la drogul cel mai frecvent consumat/traficat în rândul minorilor sau al țărilor de proveniență”, a transmis DIICOT.

Amploarea pe care a luat-o fenomenul drogurilor în România se observă însă inclusiv pornind de la rapoartele de activitate ale DIICOT din ultimii cinci ani. Spre exemplu, în raportul din 2018, capitolul despre droguri era sintetizat în două pagini, pentru ca apoi detaliile despre complexitatea fenomenului, rute și droguri noi, elemente specifice anului respectiv să ocupe de trei ori mai mult spațiu în rapoarte.

Astfel, conform rapoartelor DIICOT, în ultimul deceniu, cauzele de soluționat privind traficul de droguri s-au triplat în România, de la aproximativ 6500-7000 de spețe în urmă cu 10 ani la peste 21.000 în 2022. Numărul rechizitoriilor s-au triplat de asemenea, în timp ce numărul persoanelor judecate a crescut de 2,5 ori, iar cel al persoanelor arestate a crescut de 1,5 ori. Mai multe despre dosarele DIICOT privind traficul de droguri din România, aici.