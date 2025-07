Aston Martin vinde participația în echipa de F1: „Avem nevoie de bani”

Aston Martin a anunțat că își vinde participația (de 4,6%) în echipa de Formula 1, această intenție marcând o schimbare majoră în strategia sa financiară, relatează Bloomberg și Autosport.

Compania britanică, celebră (și) pentru legătura istorică cu seria James Bond, a semnat o scrisoare de intenție obligatorie evaluată la 146 de milioane de dolari.

Acest lucru implică o evaluare totală de 3,2 miliarde de dolari pentru echipa de Formula 1, conform surselor citate.

„Intenționăm să ne concentrăm resursele acolo unde compania are cel mai mare potențial de rentabilitate”, au transmis oficialii Aston Martin.

Hotărârea Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc vine într-un moment dificil pentru companie, una care a pierdut aproape 50% din valoarea acțiunilor în ultimul an.

Veniturile pe trimestrul al doilea au scăzut cu 34%, iar acest lucru s-a întâmplat în special din cauza vânzărilor modeste ale super mașinilor Valkyrie și DB12.

„Formula 1 a fost o surpriză pozitivă pentru companie într-un an cu multe pierderi financiare”, comentează Autosport.

De altfel, în luna martie a acestui an compania mamă estima că va obține undeva la 100 milioane de dolari pentru pachetul său de 4,6%.

Interesul tot mai mare pentru Formula 1 și aducerea lui Adrian Newey la echipă pentru sezonul 2026 (unul al noilor reguli din Marele Circ) au făcut ca această sumă să crească simțitor (cu aproape 50%).

Indentitatea cumpărătorului nu a fost momentan dezvăluită, dar conform înțelegerii din spatele ușilor închise echipa va continua să concureze sub brandul Aston Martin.

De bază în spatele echipei va rămâne în continuare miliardarul Lawrence Stroll, al cărui consorțiu Yew Tree deține deja 33% din Aston Martin.

Pe plan sportiv, existența Aston Martin Aramco F1 Team ar putea aduce o adevărată revoluție prin aducerea lui Adrian Newey.

Inginerul britanic este arhitectul super mașinilor cu care RedBull a dominat ani la rândul întrecerile din F1.

„Dacă Newey poate recrea magia RedBull, atunci Aston Martin ar putea deveni o forță reală în 2026”, scrie Autosport.

Aston Martin F1’s valuation has jumped to $3.2B as investor interest in Formula 1 continues to soar, driven by the sport’s booming popularity in the U.S. #F1 #AstonMartin #BusinessOfF1 pic.twitter.com/WwywK1oXjO

— F1grids (@F1gridx) July 31, 2025