Un comando al US Navy SEAL a ucis civili nord-coreeni într-o misiune ultrasecretă eşuată în 2019 (NYT)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un comando al US Navy SEAL (forţele speciale ale Marinei SUA) s-a infiltrat în Coreea de Nord la începutul lui 2019 într-o operaţiune de mare risc, ce viza instalarea unui echipament pentru a intercepta comunicaţiile liderului nord-coreean Kim Jong Un, dar misiunea a eşuat pentru că a întâlnit o ambarcaţiune civilă nord-coreeană, al cărei echipaj a fost împuşcat, scriu, citând un articol publicat vineri de cotidianul New York Times (NYT), agențiile Yonhap şi Reuters, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

NYT a relatat că misiunea ultrasecretă a Sea, Air and Land (SEAL) Team 6 – aceeaşi unitate care l-a ucis pe Obama Bin Laden – a început atunci când Phenianul s-a implicat în negocieri nucleare la nivel înalt cu prima administraţie a preşedintelui american Donald Trump.

Articolul, ce dă detalii despre misiunea eşuată care a ucis echipajul nord-coreean neînarmat al ambarcaţiunii, se bazează pe interviuri purtate cu circa 25 de persoane, printre care oficiali guvernamentali civili, membri ai primei administraţii Trump şi actuali şi foşti militari.

Misiunea a avut loc într-o perioadă în care diplomaţia personală a lui Trump cu Kim a suscitat speranţe prudente cu privire la o rezolvare a dilemei nucleare nord-coreene cu care se confruntaseră administraţiile precedente.

Trump a avut trei întâlniri personale cu Kim – prima în Singapore în iunie 2018, a doua la Hanoi în februarie 2019, şi ultima în satul de frontieră Panmunjom dintre cele două Corei, în iunie 2019.

Deşi misiunea a dat greş, membrii ei au crezut iniţial că o pot redresa folosindu-se de experienţa lor din trecut, mai scrie NYT, citând o misiune din 2005 rămasă până acum secretă, în care forţe SEAL au folosit un mini-submarin pentru a ajunge la ţărmul nord-coreean şi a plecat neobservate.

Misiunea din 2019 s-a născut la sugestia agenţiilor de informaţii ale SUA către Casa Albă de a rezolva problema informaţiilor de care dispuneau Statele Unite cu privire la Coreea de Nord, prin plantarea unui dispozitiv electronic recent dezvoltat, destinat să intercepteze comunicaţiile lui Kim.

În toamna lui 2018, Comandamentul Operaţiunilor Speciale Comune, care supervizează SEAL Team 6, a primit aprobarea lui Trump de a începe pregătirile pentru misiune, a scris NYT, citând responsabili militari. Echipa a exersat timp de mai multe luni în apele americane şi a continuat pregătirile în primele săptămâni ale lui 2019.

Planul era ca echipa să infiltreze un submarin cu propulsie nucleară în apele din largul Coreei de Nord, după care o mică echipă a SEAL să ajungă, cu ajutorul a două mini-submarine, până la ţărm.

Misiunea a eşuat, însă, atunci când echipa SEAL a dat peste un mic vas cu un echipaj de nord-coreeni, care au aprins lanterne şi au discutat ca şi când ar fi observat ceva, mai scrie NYT.

Militarii americani au deschis focul, omorându-i pe toţi cei aflaţi la bordul micului vas de pescuit crustacee, potrivit aceleiaşi relatări, care nu precizează numărul victimelor. Toţi membrii SEAL s-au retras şi au scăpat nevătămaţi, dat fiind că planul le cerea să abandoneze imediat operaţiunea dacă întâlnesc pe cineva.

O anchetă ulterioară secretizată a Pentagonului a concluzionat că uciderea pescarilor a fost justificată în conformitate cu regulile de angajament, a mai scris NYT.

Nu este clar dacă Phenianul a ştiut ce s-a întâmplat în acea misiune SEAL.

Casa Albă, Pentagonul şi ambasada SUA la Seul nu au răspuns deocamdată solicitărilor de a comenta.

După ultimul summit al lui Trump cu Kim în 2019, negocierile au eşuat, iar Coreea de Nord şi-a continuat programele de armament nuclear şi rachete balistice, adaugă Reuters.