Un bărbat de 58 de ani din Mediaș a decedat după ce…

Un bărbat de 58 de ani din Mediaș a decedat după ce a căzut de pe trotineta electrică / E al doilea deces în județul Sibiu, cauzat de o căzătură de pe trotineta electrică, în ultima perioadă

Bărbatul transferat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, după un accident la Mediaş, unde a căzut de pe o trotinetă electrică, a decedat, în ciuda eforturilor chirurgilor şi echipei de la Terapie Intensivă, a anunţat purtătoarea de cuvânt a spitalului sibian, Cristina Bălău, transmite Agerpres.

Pacientul în vârstă de 58 de ani a fost internat în cadrul Secţiei Neurochirurgie şi supus unei intervenţii chirurgicale. Ulterior, a petrecut mai multe zile în Secţia ATI, unde starea sa s-a deteriorat treptat. În cursul nopţii, bărbatul a suferit un stop cardiorespirator neresuscitabil, fiind declarat decesul, a precizat marţi reprezentanta unităţii sanitare.

Acesta este al doilea deces cauzat de o căzătură de pe trotineta electrică, în ultima perioadă. Duminică, un băiat în vârstă de 13 ani a decedat tot în spitalul sibian, după un accident cu trotineta electrică.

