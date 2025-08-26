G4Media.ro
Un bărbat care a pictat „Free Palestina” pe maşini cu proprietari evrei,…

Photo by Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Un bărbat care a pictat „Free Palestina” pe maşini cu proprietari evrei, condamnat la opt luni de închisoare în Franța

Un muncitor sezonier în vârstă de 32 de ani a fost condamnat la opt luni de închisoare pentru că a pictat mesajul „Free Palestina” (Eliberaţi Palestina – n.r.) pe mai multe maşini săptămâna trecută, unele dintre ele aparţinând unor proprietari evrei, în zona turistică muntoasă Châtel (Haute-Savoie, în sud-estul Franţei), informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Tribunalul din Thonon-les-Bains a pronunţat luni o pedeapsă totală de 16 luni de închisoare, dintre care opt cu suspendare în regim de „libertate condiţionată timp de doi ani”.

Pentru a scăpa de puşcărie, bărbatul, identificat drept Vicent R., trebuie să respecte „obligaţiile de tratament, muncă sau formare, despăgubiri pentru victime şi finalizarea unui curs despre cetăţenie”.

În noaptea de 19 şi 20 august, bărbatul a pictat sintagma „Free Palestina” pe opt vehicule parcate în Châtel (localitate situată la graniţa cu Elveţia). Patru dintre maşini aparţineau unui grup de evrei din Regatul Unit care îşi făceau vacanţa în zonă.

Bărbatul condamnat a recunoscut faptele, după ce la audierile iniţiale refuzase să o facă, şi a spus că a vrut să vopsească cu graffiti maşini aparţinând evreilor pentru că este de părere că ceea ce fac forţele armate israeliene în Fâşia Gaza este „dezgustător”.

„Nu sunt rasist, am vrut doar să transmit un mesaj”, a susţinut el.

Însă preşedintele curţii a criticat acţiunile bărbatului şi l-a acuzat că „a făcut un talmeş balmeş” între a fi cetăţean israelian şi a fi de confesiune iudaică. În acest sens, judecătorul i-a comunicat bărbatului că persoanele ale căror maşini au fost vandalizate sunt de cetăţenie britanică.

