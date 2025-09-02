Un bărbat a fost împușcat mortal de poliție după ce a rănit mai multe persoane cu un cuțit într-un hotel din Marsilia

Un bărbat a rănit mai multe persoane cu un cuțit înainte de a fi neutralizat de poliție marți după-amiază în centrul orașului Marsilia, a aflat Le Figaro din surse concordante.

Conform informațiilor Le Figaro, a izbucnit o dispută între atacator și personalul unui hotel în care acesta nu mai plătea chiria. Suspectul, de naționalitate tunisiană și sub control judiciar, cu interdicție de a purta arme, potrivit unei surse apropiate dosarului, a atacat patru persoane, printre care managerul hotelului și un client, înainte de a ieși în stradă și de a amenința agenții poliției de frontieră.

Aceștia au folosit un pistol cu impulsuri electrice (PIE) înainte de a-l neutraliza pe bărbat cu gloanțe, în timp ce acesta recita din Coran. Potrivit unei surse, trei victime se află în prezent în stare de urgență absolută, iar a patra este în stare de urgență relativă. Toate au fost rănite cu un cuțit lung și au fost preluate de serviciile de urgență.