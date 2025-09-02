G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un bărbat a fost împușcat mortal de poliție după ce a rănit…

politie franta paris E-gULj6X0AE-vXb
Sursa foto: Twitter/ Préfecture de Police

Un bărbat a fost împușcat mortal de poliție după ce a rănit mai multe persoane cu un cuțit într-un hotel din Marsilia

Articole2 Sep • 132 vizualizări 0 comentarii

Un bărbat a rănit mai multe persoane cu un cuțit înainte de a fi neutralizat de poliție marți după-amiază în centrul orașului Marsilia, a aflat Le Figaro din surse concordante.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Conform informațiilor Le Figaro, a izbucnit o dispută între atacator și personalul unui hotel în care acesta nu mai plătea chiria. Suspectul, de naționalitate tunisiană și sub control judiciar, cu interdicție de a purta arme, potrivit unei surse apropiate dosarului, a atacat patru persoane, printre care managerul hotelului și un client, înainte de a ieși în stradă și de a amenința agenții poliției de frontieră.

Aceștia au folosit un pistol cu impulsuri electrice (PIE) înainte de a-l neutraliza pe bărbat cu gloanțe, în timp ce acesta recita din Coran. Potrivit unei surse, trei victime se află în prezent în stare de urgență absolută, iar a patra este în stare de urgență relativă. Toate au fost rănite cu un cuțit lung și au fost preluate de serviciile de urgență.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.