UEFA, în centrul unui incident jenant la finala Europa League: „Ne cerem scuze, nu am avut suficiente medalii”

Tottenham a câștigat trofeul Europa League după ce a trecut de rivala Manchester United (scor 1-0), iar festivitatea de premiere a fost umbrită de un moment stânjenitor provocat de UEFA: nu toți jucătorii lui Spurs au primit medaliile de campioni. Forul european și-a cerut scuze în cursul zilei de joi.

„Spre marea noastră nemulțumire, în timpul ceremoniei de decernare a trofeului nu am avut suficiente medalii din cauza discrepanței neașteptate în ceea ce privește numărul de jucători.

La ceremonie au participat mai mulți membri ai echipei, inclusiv cei accidentați, decât am fi așteptat inițial.

Medaliile lipsă au fost oferite prompt echipei câștigătoare în vestiar alături de cele mai sincere scuze pentru acest incident”, se arată în comunicatul UEFA, potrivit The Sun.

Incidentul s-a viralizat pe rețelele sociale, iar fanii și comentatorii sportivi au criticat aspru modul în care UEFA a organizat festivitatea de premiere de pe San Mames din Bilbao.

Bentancur, Romero și Son au fost jucătorii lui Tottenham care nu au primit medalii la festivitatea de premiere organizată de UEFA după finala Europa League de miercuri seara.

Sensational what happened during the award ceremony: UEFA forgets three medals and Bentancur, Romero and Son remain without ❌ #TOTMUN #UELfinal #UEL #EuropaLeague pic.twitter.com/lLfsw3LUb6

„Glory Glory Tottenham Hotspurs ” ___ Peter Drury Son and Romero not getting Medal damn!!!! Looks like UEFA didn’t have enough Medals. #EuropaLeagueFinal pic.twitter.com/JO6n323PB7

There’s something so incredibly Spurs about UEFA running out of medals during the presentation, to the point that our captain and an all-time great lifts the trophy without one around his neck while Timo Werner’s giving it large over his shoulder 🤣🤣

GET IN THERE! #COYS #MUNTOT pic.twitter.com/JgaNaHxW04

— Carl Jones (@CarlDJones) May 21, 2025