UE vrea să elimine mai rapid gazul natural lichefiat rusesc după apelul lui Trump

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Uniunea Europeană pregătește măsuri pentru a accelera eliminarea gazului natural lichefiat (GNL) din Rusia, la doar câteva zile după ce președintele SUA, Donald Trump, a cerut UE să facă mai mult pentru a limita veniturile din exporturi energetice ale Moscovei, transmite agenția Bloomberg.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Comisia Europeană, brațul executiv al blocului, ia în calcul includerea unei prevederi în noul pachet de sancțiuni pentru a elimina importurile de GNL rusesc mai devreme decât sfârșitul anului 2027 – termenul inițial stabilit de UE – potrivit unor surse familiare cu discuțiile. Noul pachet de sancțiuni ar putea fi prezentat chiar vineri.

UE analizează, de asemenea, opțiunea de a accelera eliminarea GNL-ului rusesc printr-un amendament la planul RePowerEU, menit să pună capăt dependenței de energia Moscovei, au spus aceleași surse, sub protecția anonimatului.

„De când am prezentat planul RePowerEU în 2022, am spus că eliminarea energiei rusești este mai bine să aibă loc mai devreme decât mai târziu,” a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Anna-Kaisa Itkonen.

Administrația Trump a cerut Europei să își reducă mai rapid importurile de combustibili din Rusia și a făcut presiuni asupra aliaților pentru a impune tarife de până la 100% asupra Indiei și Chinei pentru achizițiile lor de petrol rusesc.

Trump a subliniat în repetate rânduri că Europa trebuie să facă mai mult pentru a reduce veniturile Rusiei din energie, condiționând de acest lucru intensificarea presiunilor SUA asupra Moscovei.

Multe state membre ale UE sunt reticente în a impune tarife Indiei și Chinei, motiv pentru care atenția Comisiei se îndreaptă către GNL-ul rusesc, potrivit surselor.

Piața globală a gazului este așteptată să intre pe surplus în a doua jumătate a anului viitor, reducând riscul ca eliminarea GNL-ului rusesc să afecteze aprovizionarea europeană sau să provoace creșteri bruște de prețuri. Acest aspect va fi un factor cheie în stabilirea unei noi date de eliminare a importurilor.

Statele Unite și-au exprimat în repetate rânduri interesul de a furniza mai mult GNL Europei, mai ales că urmează să fie inaugurate noi facilități de producție în anii următori. În ultimii ani, UE a importat anual aproximativ 50 de miliarde de metri cubi de GNL din SUA, infrastructura necesară fiind disponibilă în circa o duzină de state membre.

Un angajament de a cumpăra mai mult GNL american a fost o componentă centrală a promisiunii UE de a achiziționa energie din SUA în valoare de 750 miliarde de dolari în următorii trei ani, în baza noului acord comercial UE-SUA.

Fluxurile de gaz rusesc către Europa au scăzut semnificativ după invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, dar livrările prin conducta via Turcia și transporturile maritime de GNL au reprezentat încă aproape 19% din totalul importurilor UE în 2024.

Spania, Belgia și Franța se numără printre cei mai mari importatori de GNL rusesc.

În timp ce includerea unui angajament privind GNL în următorul pachet de sancțiuni necesită unanimitate, propunerile din cadrul RePowerEU pot fi adoptate prin vot cu majoritate calificată.

Un proiect de regulament propus la începutul acestui an, care prevede oprirea importurilor de GNL rusesc până la sfârșitul lui 2027, este în prezent discutat de statele membre în Consiliul UE, iar Parlamentul European poate, de asemenea, propune amendamente.

O altă distincție este că măsurile de accelerare a eliminării GNL-ului rusesc prin RePowerEU ar fi permanente, în timp ce cele incluse în pachetul de sancțiuni ar putea fi retrase dacă, în viitor, sancțiunile împotriva Rusiei ar fi ridicate.