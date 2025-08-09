UE ia în considerare interzicerea „substanțelor chimice veșnice” pe măsură ce riscurile față de sănătate se extind / Sunt un grup de peste 10.000 de substanțe chimice sintetice utilizate pe scară largă în produse precum tigăi antiaderente, ambalaje alimentare și îmbrăcăminte impermeabilă

Preocupările legate de poluarea cu PFAS – prescurtarea de la substanțe per- și polifluoroalchilice – sunt în creștere în întreaga Europă, deoarece studiile arată că aceste „substanțe chimice veșnice” toxice sunt prezente în sângele, alimentele și apa noastră, adesea la niveluri nesigure, potrivit unei analize Europeannewsroom.com, un proiect comun al agențiilor AFP, BTA, Belga, dpa, STA.

În ultimii ani, mai multe țări europene s-au confruntat cu scandaluri legate de deversările industriale de PFAS în sol și cursuri de apă, creând riscuri grave pentru sănătatea comunităților din apropiere. Odată cu creșterea presiunii publice, guvernele sunt obligate să ia măsuri. Dar cât de eficiente sunt eforturile lor și sunt ele suficiente?

Ce sunt PFAS?

PFAS sunt un grup de peste 10.000 de substanțe chimice sintetice cunoscute pentru faptul că se descompun extrem de lent – de aici și porecla lor, „substanțe chimice veșnice”. Acestea sunt utilizate pe scară largă în produse precum tigăi antiaderente, ambalaje alimentare și îmbrăcăminte impermeabilă, datorită capacității lor de a respinge căldura, apa și uleiul.

Deși utile, expunerea la PFAS, chiar și la niveluri scăzute în timp, a fost asociată cu o serie de probleme de sănătate: leziuni hepatice, colesterol ridicat, răspunsuri imunitare slăbite, greutate scăzută la naștere și mai multe tipuri de cancer.

Există PFAS în sângele nostru?

Agenția Europeană de Mediu a examinat o serie de studii privind nivelurile de PFAS din sângele adolescenților din nouă țări. Ea a constatat că 14,3% aveau concentrații peste nivelurile acceptabile, cu variații semnificative: de la doar 1,3% în Spania la 23,8% în Franța.

Franța este lider în materie de legislație

Franța a introdus unele dintre cele mai stricte reglementări din Europa privind PFAS. O lege adoptată în februarie interzice utilizarea PFAS în cosmetice, îmbrăcăminte, încălțăminte și ceară pentru schi începând din 2026, iar o interdicție mai largă privind PFAS în textile va intra în vigoare în 2030.

Legea impune, de asemenea, monitorizarea periodică a PFAS în apa potabilă. Săptămâna trecută, guvernul francez a lansat o hartă publică online care arată nivelurile de PFAS din apa din întreaga țară. În zonele Meuse și Ardennes, consumul de apă de la robinet a fost interzis după ce luna trecută au fost detectate niveluri anormale.

Criza dublă a PFAS în Belgia

În Valonia, furia publică a izbucnit în 2023 după ce o anchetă a postului local de televiziune RTBF a dezvăluit că avertismentele privind contaminarea cu PFAS au fost ignorate timp de ani de zile. Armata americană, care operează dintr-o bază din micul oraș Chièvres, a semnalat niveluri ridicate de PFAS în apa locală în 2017, după un incident care a implicat spuma de stingere a incendiilor, o substanță fabricată cu cantități mari de PFAS.

Baza americană a sfătuit personalul său să bea apă îmbuteliată, dar localnicii au fost lăsați în întuneric ani de zile, chiar și după ce guvernul regional a fost informat despre această problemă în 2018. La începutul anului 2024, în Chièvres au fost efectuate teste de sânge la scară largă, care ulterior au fost extinse și în zonele învecinate.

Autoritățile au declarat că, în cadrul unei noi campanii lansate în iunie, au fost prelevate probe de sânge de la aproape 1 300 de persoane din aproximativ zece municipalități pentru a confirma expunerea la substanțele chimice în ultimele săptămâni.

Italia: închisoare pentru poluatori

Italia a avut probleme similare cu marile corporații și PFAS. În iunie, un tribunal italian a condamnat directorii unei fabrici chimice la pedepse cu închisoarea de până la 17 ani pentru poluarea apei utilizate de sute de mii de oameni cu PFAS.

Unsprezece directori de la companii precum Mitsubishi din Japonia și International Chemical Investors Group (ICIG) din Luxemburg au fost condamnați pentru contaminarea a aproape 200 de kilometri pătrați de apă potabilă, precum și a solului, prin fabrica Miteni din orașul Trissino, din nord-estul țării.

Olanda: toată lumea are PFAS în sânge

Efectele utilizării pe scară largă a PFAS se observă în Europa. Un studiu național realizat de Institutul Național Olandez pentru Sănătate Publică (RIVM) a descoperit PFAS în toate cele 1.500 de probe de sânge testate, aproape toate cazurile depășind limitele de siguranță pentru sănătate.

„Nu există posibilități de a evita complet contactul cu PFAS”, a concluzionat RIVM. „Aceste substanțe sunt prezente în toată Olanda – în sol, alimente și apă potabilă.”

Ce face UE?

În 2023, Olanda, Danemarca, Germania, Norvegia și Suedia au prezentat Agenției Europene pentru Produse Chimice o propunere prin care se solicită interzicerea totală a tuturor PFAS. În prezent, propunerea este în curs de examinare de către comitetele științifice europene, care urmează să se încheie în 2026. Comisia Europeană a declarat în planul său de acțiune pentru industria chimică, publicat în iulie, că „se angajează să prezinte o propunere cât mai curând posibil” după ce va primi rezultatul examinării, „cu obiectivul general de a reduce la minimum emisiile de PFAS”.

Comisia a declarat că va lua în considerare interzicerea utilizării PFAS de către consumatori, dar dacă nu se găsesc alternative pentru utilizările industriale critice, utilizarea PFAS ar putea fi permisă. De asemenea, s-a angajat să depună eforturi decisive pentru curățarea siturilor deja poluate, pe baza principiului „poluatorul plătește” sau cu fonduri publice, dacă nu se poate identifica nicio entitate responsabilă. De asemenea, se are în vedere crearea unui cadru de monitorizare a PFAS la nivelul UE pentru colectarea de date și cartografierea zonelor cu poluare intensă.

În Germania, miniștrii economiei din mai multe state și-au exprimat opoziția față de o interdicție generală a PFAS. Ministrul economiei din Baden-Württemberg, Nicole Hoffmeister-Kraut, din partidul conservator CDU, a susținut că, deși efectele asupra sănătății umane sunt bine cunoscute, o interdicție ar distruge întregi sectoare de producție din UE. Acest lucru ar avea ca efect un amplu program de dezindustrializare, a afirmat ea.

La nivelul UE există deja unele norme, cum ar fi limitarea nivelurilor de PFAS în apa potabilă începând din 2026 și restricții privind un anumit subgrup de PFAS.

Nu toate țările sunt afectate în mod egal

Unele țări din UE raportează o expunere la PFAS mult mai redusă.

În Slovenia, laboratorul național de sănătate afirmă că țara nu are industrie grea care utilizează PFAS și a constatat doar o contaminare minimă în testele efectuate în trecut. Cu toate acestea, Asociația Consumatorilor din Slovenia a găsit substanțe chimice din grupul PFAS în aproape o treime din produsele de uz cotidian pe care le-a testat, inclusiv unele care sunt interzise în UE.

Slovenia intenționează să înceapă monitorizarea sistematică a apei în 2026.

Bulgaria s-a numărat printre țările cu cel mai mic procent de corpuri de apă care depășesc standardul de calitate a mediului pentru PFOS (un tip de PFAS) în 2022, potrivit Agenției Europene de Mediu. Cu toate acestea, descoperiri suplimentare indică prezența PFAS în râuri și alte surse de apă.

Pe măsură ce UE ia în considerare o potențială interdicție, costul real al PFAS asupra oamenilor și mediului devine tot mai evident.

Sursa: Europeannnewsroom.com/ Conținutul se bazează pe știri furnizate de agențiile participante la enr.

Foto: Francesco Scatena | Dreamstime.com