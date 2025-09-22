Ucrainean de 29 de ani, găsit în stare gravă în Munții Maramureșului / Era deshidratat și nu mai mâncase nimic de două zile

Un cetățean ucrainean în vârstă de 29 de ani, aflat de mai multe zile în Munții Maramureșului, a fost găsit în stare gravă ieri de doi culegători de ciuperci, a anunțat duminică seară Salvamont Maramureș, relatează Agenția de presă Rador.

După spusele lui, bărbatul se afla pe drum de șapte zile, era deshidratat și nu mai mâncase de două zile nimic. După ce i s-a oferit apă și mâncare, ucraineanul a fost coborât din munte și predat echipajului Ambulanței Maramureș.

El acuza dureri de cap, pierderea parțială a vederii la ochiul stâng și avea zgârieturi pe aproape tot corpul. Ambulanța l-a preluat și l-a transportat la cea mai apropiată unitate medicală pentru investigații și tratament, potrivit sursei citate.