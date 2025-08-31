Ucraina spune că un atac rusesc cu drone a lăsat fără curent zeci de mii de locuinţe în Odesa

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un atac rusesc cu drone a avariat în cursul nopţii patru centrale electrice din apropierea oraşului Odesa din sudul Ucrainei, lăsând peste 29.000 de consumatori fără electricitate duminică dimineaţă, au anunţat guvernatorul regiunii şi compania de energie electrică DTEK, relatează agenția Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cel mai grav afectat a fost oraşul portuar Cernomorsk, din apropiere de Odesa, unde au fost avariate de asemenea locuinţe şi clădiri administrative, a transmis Oleh Kiper, guvernatorul regiunii Odesa, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

„Infrastructura critică funcţionează cu generatoare”, a spus Kiper, adăugând că o persoană a fost rănită în urma atacului.

Reuters precizează că nu a putut verifica independent relatarea.

În ultimele săptămâni, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice şi de gaze din Ucraina. La rândul său, Kievul a atacat rafinăriile şi conductele de petrol ruseşti.

Nu a existat niciun comentariu din partea Rusiei, care a atacat infrastructura critică a Ucrainei în mod continuu pe parcursul celor 42 de luni ale războiului lansat de Moscova cu o invazie la scară largă asupra Ucrainei. Cel mai mare producător de energie din Ucraina, DTEK, a precizat într-un comunicat că patru dintre instalaţiile sale energetice au fost atacate peste noapte.

„De îndată ce lucrătorii din domeniul energiei vor primi permisiunea din partea armatei şi a serviciilor de salvare, vor începe imediat inspectarea echipamentelor şi efectuarea lucrărilor de reparaţii de urgenţă”, a detaliat DTEK.

Un atac amplu al Rusiei, joi, care a vizat multe regiuni ale Ucrainei, a dus la moartea a 25 de persoane la Kiev.