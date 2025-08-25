G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ucraina şi Lituania semnează un acord de cooperare în industria de Apărare

lituania ucraina Gitanas Nausėda volodimir zelenski
sursa foto: Twitter/ Gitanas Nausėda

Ucraina şi Lituania semnează un acord de cooperare în industria de Apărare

Articole25 Aug 0 comentarii

Ministrul apărării ucrainean, Denis Şmîgal, şi omologul său lituanian, Dovile Sakaliene, au semnat luni un memorandum de înţelegere pentru cooperarea în industria de Apărare, care include producţia comună de arme, cu accent pe dezvoltarea de drone cu rază lungă de acţiune, informează EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Împreună ne vom concentra pe cooperarea în producţia de bunuri militare, în special în dezvoltarea de drone cu rază lungă de acţiune”, a declarat Şmîgal pe Facebook.

„În acest sens, un memorandum de înţelegere a fost semnat astăzi (luni – n.r.) la Kiev”, a adăugat el.

Ministrul ucrainean i-a mulţumit totodată omologului său lituanian pentru vizita sa la Kiev şi pentru cooperarea productivă dintre cele două ţări.

De asemenea, el a subliniat că Lituania alocă 0,25% din PIB-ul său ajutorului militar pentru Ucraina.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.