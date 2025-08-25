Ucraina şi Lituania semnează un acord de cooperare în industria de Apărare

Ministrul apărării ucrainean, Denis Şmîgal, şi omologul său lituanian, Dovile Sakaliene, au semnat luni un memorandum de înţelegere pentru cooperarea în industria de Apărare, care include producţia comună de arme, cu accent pe dezvoltarea de drone cu rază lungă de acţiune, informează EFE, citată de Agerpres.

„Împreună ne vom concentra pe cooperarea în producţia de bunuri militare, în special în dezvoltarea de drone cu rază lungă de acţiune”, a declarat Şmîgal pe Facebook.

„În acest sens, un memorandum de înţelegere a fost semnat astăzi (luni – n.r.) la Kiev”, a adăugat el.

Ministrul ucrainean i-a mulţumit totodată omologului său lituanian pentru vizita sa la Kiev şi pentru cooperarea productivă dintre cele două ţări.

De asemenea, el a subliniat că Lituania alocă 0,25% din PIB-ul său ajutorului militar pentru Ucraina.