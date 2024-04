Ucraina anunţă că a lovit două rafinării ruse de petrol şi un aerodrom militar într-un atac nocturn de mare anvergură. O rafinărie din Slaviansk-pe-Kuban, în Krasnodar, şi-a întrerupt parţial producţia

Drone ucrainene au lovit două rafinării de petrol ruseşti şi un aerodrom militar, într-un atac nocturn de mare anvergură, a declarat sâmbătă pentru AFP o sursă din apărarea ucraineană, potrivit News.ro.

Ucraina a lovit ”instalaţii tehnologice-cheie” în două rafinării în regiunea Krasnodar (sud).

Autorităţile ruse au anunţat anterior un incendiu la o rafinărie în oraşul Slaviansk-pe-Kuban.



Slavyansk ECO refinery in Slavyansk-on-Kuban had to hit pause after 10 drones swooped in, causing a big fire. pic.twitter.com/Jsm9VTtHCC

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) April 27, 2024

Presa de stat rusă scrie că această instalaţie şi-a întrerupt parţial producţia.