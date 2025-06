Ucraina a lovit 20 de bombardiere rusești în atacul cu drone (oficiali americani)

Statele Unite au estimat că atacul cu drone al Ucrainei din weekend a lovit aproximativ 20 de avioane militare rusești, distrugând aproximativ jumătate dintre acestea, au declarat miercuri doi oficiali americani pentru agenția Reuters, o cifră mai mică decât estimarea dată anterior de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Vorbind sub rezerva anonimatului, cei doi oficiali americani au descris totuși atacul de la Kiev ca fiind foarte semnificativ.

Unul dintre ei a avertizat că acesta ar putea determina Moscova să adopte o poziție mult mai fermă în cadrul negocierilor de pace conduse de Washington pentru a pune capăt conflictului, aflat acum în al patrulea an.

Mai devreme în cursul zilei, președintele american Donald Trump a declarat prin intermediul rețelelor de socializare că a vorbit la telefon cu omologul său rus Vladimir Putin, care, potrivit acestuia, l-a avertizat că Rusia trebuie să răspundă la ultimele atacuri din Ucraina. Trump a descris conversația ca fiind „bună”, dar nu favorabilă avansării către „pacea imediată”.

Kievul a declarat că a lovit patru baze aeriene din Rusia, cu 117 drone lansate din containere aflate în apropierea țintelor, în cadrul unei operațiuni cu numele de cod „Pânza de păianjen”.

Autoritățile ucrainene au publicat miercuri imagini care arată drone care lovesc bombardiere strategice rusești și aterizează pe antenele a două avioane militare de spionaj A-50, care sunt rare în rândul flotei ruse.

🔥BREAKING: The SBU has released unique footage from the special operation „Spiderweb”

The video captures FPV drone strikes by the SBU on four enemy airfields: Olenya, Ivanovo, Dyagilevo, and Belaya. Among the aircraft hit are the A-50, Tu-95, Tu-22 as well as the An-12. pic.twitter.com/Jyu0bjwBvO

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 4, 2025