Turcia trebuie să își modifice Constituția pentru pacea cu partidul kurd PKK

Turcia va trebui să își modifice Constituția pentru a avansa pe calea păcii cu luptătorii kurzi PKK, a declarat luni consilierul juridic principal al președintelui Recep Tayyip Erdogan. În schimb, consilierul, Mehmet Ucum, a exclus orice statut specific pentru kurzi. „Statul poporului kurd este Republica Turcia, Turcia este patria poporului kurd”, a insistat el, transmite AFP, citată de Rador.

Autoritățile turce au inițiat o serie de întâlniri în ultimele luni pentru a pune capăt conflictului de peste patru decenii cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), care și-a anunțat dizolvarea în luna mai și a început simbolic dezarmarea la mijlocul lui iulie. În schimb, partidul pro-kurd DEM, al treilea ca mărime din parlament, care a mediat între Ankara și fondatorul PKK, Abdullah Öcalan, aflat în închisoare, cere drepturi îmbunătățite pentru comunitatea kurdă, care reprezintă aproximativ 20% din populația turcă.

În acest scop, parlamentul turc a înființat o comisie interpartidă însărcinată cu pregătirea unui cadru juridic pentru procesul de pace.

„Odată cu dizolvarea PKK și depunerea armelor, calea este acum liberă pentru un proces democratic”, a declarat Mehmet Ucum, consilier principal al domnului Erdogan și președinte interimar al Consiliului de Politici Legislative, într-un interviu acordat cotidianului „Haberturk”.

„Acest proces este o transformare revoluționară care va determina viitorul Turciei și al regiunii”, a spus el.

Dl. Ucum consideră că cerințele DEM în acest proces pot fi abordate printr-o nouă Constituție.

„Faptul că cetățenia turcă este definită ca un statut legal, mai degrabă decât etnic, va fi enunțat clar”, a explicat el. Noua cartă națională ar putea include „o reformă a autorităților locale, subliniind natura lor unificată și consolidându-le puterile”, sugerează el.

Dl. Erdogan, care conduce Turcia din 2003, a vorbit adesea despre o modificare a Constituției, pe care o consideră depășită deoarece a fost moștenită de la lovitura de stat militară din 1980, chiar dacă a fost modificată de mai multe ori.

Pentru mulți observatori, o nouă Constituție i-ar permite președintelui Erdogan, aflat la putere din 2003, să candideze din nou la președinție.

În prezent, liderul turc, care urmează să fie reales în 2023, nu are voie să candideze pentru încă un mandat.

Traducerea Rador: Rodezia Costea