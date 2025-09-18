Tunel istoric creat sub Alpi pentru a conecta Italia și Austria / Acesta urmează să fie inaugurat în 2032, cu aproximativ 16 ani întârziere față de termenul prevăzut

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Muncitorii au străpuns joi ultimul strat subțire de rocă, deschizând un tunel subteran între Austria și Italia, care va deveni în cele din urmă o linie feroviară de mare viteză care va lega nordul și sudul Europei, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Tunelul Brenner Base, considerat cea mai lungă conexiune feroviară subterană din lume, este un element central al eforturilor Uniunii Europene de a transfera transportul de marfă de pe șosele pe calea ferată, pentru a reduce poluarea și a stimula comerțul transfrontalier.

„Astăzi facem împreună un pas decisiv pentru construirea uneia dintre cele mai mari lucrări de infrastructură de pe întreg continentul”, a declarat prim-ministrul italian Giorgia Meloni la ceremonia de inaugurare a lucrărilor.

„Este o zi istorică … pentru Italia, pentru Austria și pentru întreaga Europă.”

Legătura va fi primul tunel feroviar dedicat care va conecta direct Austria și Italia. Acesta urmează să fie inaugurat în 2032, cu aproximativ 16 ani întârziere față de termenul prevăzut, și va costa 8,5 miliarde de euro (10 miliarde de dolari) – cu aproximativ 2,5 miliarde peste bugetul alocat.

Tunelul va avea o lungime de 55 km la finalizare, extinzându-se până la 64 km prin conectarea la o legătură subterană existentă către Innsbruck. Acesta va reduce durata călătoriei între Fortezza, în Italia, și Innsbruck de la 80 de minute la mai puțin de 25 de minute.

Pasul Brenner este unul dintre cele mai aglomerate trecători montane din Europa utilizate pentru transportul de marfă. În fiecare an, peste 2,5 milioane de camioane, 14 milioane de vehicule și 50 de milioane de tone de mărfuri traversează pasul alpin, sufocând comunitățile locale.

În prezent, aproximativ 70% din traficul transalpin de marfă prin Brenner se desfășoară pe șosea, iar doar 30% pe calea ferată – un echilibru pe care tunelul își propune să îl inverseze.

Cu toate acestea, impactul sperat al noii legături ar putea fi subminat de Germania, care reprezintă o parte semnificativă din traficul rutier prin Alpi, dar nu a finalizat rutele cruciale de acces nordice pentru a se conecta la tunelul Brenner.