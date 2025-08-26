Trump: ”Eu nu sunt un dictator”, deşi multor americani ”le-ar plăcea să aibă un dictator” / ”Sunt un om dotat cu mult bun simţ şi inteligent”

Preşedintele american Donald Trump dă asigurări luni, într-o conferinţă de presă improvizată şi prelungită în Biroul Oval, consacrată unor subiecte de securitate şi unor acuzaţii de autoritarism de către opozanţi, că ”nu este un dictator”, în pofida faptului că multor americani ”le-ar plăcea unul”, în contextul în care este acuzat din cauza politicilor migraţiei şi securităţii şi trimiterii Gărzii Naţionale la Washington să menţină ordinea, relatează AFP, transmite News.ro.

Donald Trump a lansat că multor americani ”le-ar plăcea să aibă un dictator”.

”Mulţi oameni spun că «poate că ne-ar plăcea să avem un dictator». Mie nu-mi plac dictatorii. Eu nu sunt un dictator. Sunt un om dotat cu mult bun simţ şi inteligent”, a declarat preşedintele american, acuzat de derivă autoritaristă de către opozanţii săi din cauza politicii sale în domeniul imigraţiei şi securităţii.

”Tu trimiţi armata, iar în lco să te felicite ei te acuză că iei cu asalt republica”, a declarat el, referindu-se la decizia sa de a trimite Garda Naţională pe stradă la Washington la operaţiuni de menţinerea ordinii.

Donald Trump a semnat în faţa unor jurnalişti un decret prin care pedepseşte pe oricine arde un strag american, în pofida faptului că Curtea Supremă a stabilit, într-o hotărâre în 1989, că un asemenea act ţine de libertatea de exprimare, un drept fundamental apărat de Constituţie.

”Dacă arzi un steag, vei face un an de închisoare, fără eliberare anticipată”, a dat el asigurări.

”DEPARTAMENTUL RĂZBOIULUI”



Republicanul în vârstă de 79 de ani – care a vorbit timp de 80 de minute despre cele mai variate subiecte cu digresiuni ample – a anunţat că intenţionează că schimbe numele Departamentul Apărării în ”Departamentul Războiului”.

El şi-a atacat adversarii politici, mai ales pe cei al cătot nume este evocat uneori în vederea unei candidaturi democrate în alegerile prezidenţiale din 2028.

El l-a catalogat drept ”nătâng” pe guvernatorul democrat al statului Illinois, J. B. Pritzker, şi a tunat că ar trebui ”să facă mai mult sport”, referindu-se la corpolenţa acestuia.

Donald Trump i-a criticat de asemenea pe guvernatorii Californiei Gavin Newsom şi Marylandului Wes Moore, pe care i-a atacat recent prin ironii pe reţele de socializare.

”Toţi potenţialii lor candisaţki fac o treabă proastă”, a lansat el referindu-se la Partidul Democrat.

Locatarul Casei Albe nu l-a cruţat nici pe predecesorul său, Joe Biden, pe care l-a catalogat drept un ”abrutizat”.

El a anunţat din nou că oraşul Chicago, din Illinois, ar putea să fie următorul vizat în operaţiunile sale de menţinerea ordinii cu armata, după Washington.

AUR MASIV ŞI CRAP ASIATIC



Capitala federală americană va fi ”impecabilă” să primească Campionatul Mondial de Fotbal de anul viitor, a declarat Donald Trump.

El a profitat de ocazie pentru a arăta trofeul competiţiei, pe care i l-a adus şeful FIFA Gianni Infantino şi care tonează de-acum în Biroul Oval, în mijlocul altor ornamente aurite.

”Este un trofeu din aur masiv. Ei ştiu cum să fie văzuţi bine!”, a glumit preşedintele miliardar, cunoscut prin gustul său faţă de luxul ostentativ.

În altă digresiune, Donald Trump a evocat problemele pe care le cauzează crapul asiatic, o specie de peşte invazivă în ecosistemul Marilor lacuri (nord).

El a evocat un peşte destul de violent care vine din China, crapul chinez (…). Ei sar în vapoare, sar peste tot”, a declarat preşedintele american, notând că remedierea acestei probleme va fi ”teribil de costisitoare”.

Nord-estul statului Illinois, unde se află Chicago, se află pe malul unuia dintre Marile Lacuri, Lacul Michigan.

”Atât timp cât nu voi primi cereri de la aceşti tipi (guvernatorul Illinoisului), nu voi face nimic”, a anunţat republicanul.

El a ameninţat în mai multe rânduri să pună în discuţie anumite mecansime de ajutor federal ale statelor democrate.