Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Trump cere Departamentului de Justiţie să ia măsuri împotriva a doi adversari politici, acuzaţi de fraudă

Preşedintele american Donald Trump a cerut sâmbătă Departamentul de Justiţie să ia măsuri împotriva a doi dintre adversarii săi politici, acuzaţi de fraudă, pentru a proteja „reputaţia şi credibilitatea” administraţiei sale, relatează duminică AFP, preluată de Agerpres.

Într-o postare pe reţeaua Truth Social, adresată aparent procurorului general al SUA Pam Bondi, Trump şi-a exprimat nemulţumirea faţă de lipsa unor acţiuni legale împotriva senatorului din California, Adam Schiff, şi a procurorului general al statului New York, Letitia James, membri ai Partidului Democrat.

Aceştia sunt acuzaţi de şeful Agenţiei Federale de Finanţare a Locuinţelor, Bill Pulte, un apropiat al lui Donald Trump, de falsificarea unor documente pentru obţinerea de credite ipotecare.

„Nu mai putem aştepta; acest lucru ne distruge reputaţia şi credibilitatea”, a declarat Trump, spunând că a citit zeci de mesaje care cereau urmărirea penală a lui Adam Schiff şi a Letitiei James, precum şi a fostului director FBI, James Comey, pe care Trump l-a acuzat că a minţit în Congres.

Procurorul federal Erik Siebert, care a refuzat să lanseze urmăriri penale împotriva Letitiei James, a demisionat vineri, după ce Trump a cerut public plecarea acestuia.

Letitia James este o adversară politică acerbă a lui Donald Trump, care l-a condamnat pe preşedinte la plata unei amenzi de aproape jumătate de miliard de dolari înainte de întoarcerea acestuia la Casa Albă.

Această condamnare pentru fraudă a fost anulată la sfârşitul lunii august de o curte de apel din statul New York, care a considerat amenda „excesivă”. Letitia James şi-a anunţat intenţia de a face apel împotriva acestei decizii.

„L-am concediat (pe Siebert) şi există un CAZ IMPORTANT, şi mulţi avocaţi şi experţi juridici spun acelaşi lucru”, a afirmat Trump în postarea sa, referindu-se aparent la anchetele referitoare la James.

În timpul primului mandat al lui Trump, Adam Schiff, pe atunci deputat, a condus procesul de punere sub acuzare a preşedintelui în prima sa procedură de destituire.

Donald Trump a fost ulterior achitat de Senat, şi apoi din nou, în 2021, la sfârşitul celei de-a doua proceduri de destituire.

„Am fost vizat de o procedură de destituire de două ori şi m-au pus sub acuzare (de 5 ori!) pentru NIMIC. TREBUIE FACUTĂ DREPTATE, ACUM”, a declarat el pe Truth Social.

O oră mai târziu, într-un alt mesaj, Trump a spus că o va nominaliza pe Lindsey Halligan, consilier al Casei Albe, pentru a-l înlocui pe Erik Siebert, invocând necesitatea unui „procuror dur” care să o ajute pe Pam Bondi.

