Tranzacția de 8,5 miliarde dolari dintre doi coloși din industria modei de lux, blocată de un judecător / Capri a vrut să cumpere Tapestry, însă Comsia Federală pentru Comerț s-a opus pe motiv că s-ar elimina concurența

Un judecător federal a blocat achiziția planificată de 8,5 miliarde dolari a Tapestry Inc. asupra Capri Holdings Ltd. Acțiunile Capri au înregistrat o scădere cu până la 56%. Decizia a fost luată pentru a preveni daunele aduse competiției în sectorul de genți de lux accesibile, permițând Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) să continue o investigație amănunțită ce ar putea pune capăt uniunii celor două companii, transmite Bloomberg. Capri Ltd. este reprezentat de brandurile Michael Kors, Jimmy Choo și Versace iar Tapestry Inc. de branduri precum Coach, Kate Spade și Stuart Weitzman.

Judecătoarea Jennifer Rochon a stabilit că fuziunea ar elimina concurența directă între cele două companii, creând o entitate cu o cotă de 59% pe piața de lux accesibil.

„Astăzi, această decizie reprezintă o victorie pentru FTC și consumatorii din toată țara care caută acces la produse de calitate la prețuri accesibile,” a declarat Henry Liu, directorul Biroului de Concurență al FTC.

Acțiunile Capri au scăzut la 22,32 dolari, iar cele ale Tapestry au urcat cu 14%, la 50,65 dolari. Tapestry și Capri au anunțat că vor contesta decizia, pe care o consideră „incorectă atât din punct de vedere legal, cât și factual.”

Această decizie este văzută ca o victorie importantă pentru Lina Khan, președinta FTC, care a încercat să blocheze fuziuni considerate anti-concurențiale în sectoare variate. Observatorii pieței estimau o șansă de 60% ca fuziunea să fie aprobată, dar instanța a considerat piața genților de lux accesibilă un segment aparte față de cel de lux exclusivist, ce include branduri precum Chanel și Hermès.

FTC susține că achiziția ar afecta grav competiția, în special în segmentul accesibil al pieței de lux. În contrast, Tapestry și Capri au argumentat că operează într-o piață extrem de competitivă, dar judecătoarea Rochon a subliniat că documentele interne contrazic această poziție, evidențiind concentrarea Tapestry pe competiția cu Capri.