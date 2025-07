Psiholog: ”Toți cei 21 de rapperi străini invitați la Beach, Please abordează drogurile în melodiile lor” / ”Peste 150.000 de tineri vor asculta melodiile tuturor acestor artiști internaționali care vor cânta din tot sufletul despre droguri”

Psihologul Mihai Copăceanu atrage atenția că toți artiștii internaționali invitați la Festivalul ”Beach, please”, care se desfășoară în perioada 9-13 iulie 2025, la Costinești, vorbesc în melodiile lor despre droguri și invocă acest stil de viață.

”Toți cei 21 de rapperi străini invitați la Beach, Please abordează drogurile în melodiile lor dar și…în viața lor. Da, ați citit bine: toți cei 21!

Ca părinți, cât de bine cunoaștem mesajele melodiilor artiștilor care vor cânta la Beach, Please și cât de mult cunoaștem viața acestor artiști internaționali?

Mi-a luat câteva ore bune să mă informez, să caut, să citesc, să ascult, artist cu artist, melodie cu melodie și să-mi dau seama că tematica consumului de droguri este una centrală pentru toți artiștii internaționali și desigur pentru sutele de mii de adolescenți care ascultă și cunosc melodiile acestor artiști și pentru cei peste 150.000 (sau mai mulți) care vor fi 5 zile și 5 nopți la festival.

Cum spuneam într-un alt articol, unii vor consuma pentru prima dată droguri acum, la Beach, Please.

Păi, ce poate fi o mai mare sărbătoare, o mai mare bucurie, un prilej mult mai special decât acesta când vin atât de mulți faimoși rapperi din lume și cum să nu profiți de acest prilej. Că doar tinerii nu vor sta în mană cu o sticlă de apă minerală sau suc de mere”, scrie prihologul pe pagina sa de Facebook.

”Nu e vorba doar de ritm, de stil, e vorba de conținutul și mesajul versurilor explicit despre droguri și despre un stil de viață și mai mult de viața tumultoasă și deseori infracțională a multora dintre artiști așa cum voi argumenta mai jos. E un articol lung, dar merită citit.

Adolescenții sunt interesați de aceste aspecte, de copilăria, adolescența, viața, dramele, infracțiunile, suferințele, gândirea și comportamentul și desigur de mesajul public al idolilor lor. E mai mult evident că ascultăm o melodie și preferăm un artist pentru că ne place, pentru că rezonăm cu acesta și pentru că în unele versuri simțim la fel și gândim la fel. Nu e nicio îndoială. Deseori ne atașăm de el, de îndrăgostim de el, ascultăm zilnic de mai multe ori aceleași melodii. Creștem cu un artist și iată facem orice ca să ajungem la un concert. Cu atât mai mult când e vorba de adolescenți în formare, în formarea personalității și identității lor.

Din același motive respingem alți artiști, care nu ne plac, cu care un rezonăm”, explică el.

În postare el prezintă o parte din versurile tuturor celor 21 de artiști, începând cu A$AP ROCKY (36 de ani, soțul Rihannei din 2021), cu 20 milioane de urmăritori pe Instagram, printre altele arestat de două ori, o dată în Suedia și apoi în SUA.

”Băiatul are mai multe piese în care vorbește explicit despre droguri. Enumăr doar 6. De exemplu, în L$D, care a adunat 46 milioane de vizualizări în ultimii 10 ani pe Youtube, apare repetat drogul LSD: ”Baby, I’m just rappin’ to this LSD”.

În PMW apare marijuana pe lângă vagin și bani („P.ssy, money, weed/All a n** need” sau good kush) și tot în aceeași melodie apare codeina (puțină codeină, băutură violetă).

În ”Dreams” și ”Fukk Sleep” apare weed și iarăși codeina. În ”I smoked away” și în ”Fukk sleep” apare cocaina și vorbește despre faptul că era numit traficant de droguri. Cred că au fost suficiente exemple”, transmite psihologul.

Într-o postare ulterioară, Mihai Copăceanu răspunde și la întrebarea ”dacă fiul meu merge la Beach, Please va fi influențat de muzică și va consuma droguri?”.

Spune că are șapte argumente în acest sens.

”Răspunsul scurt: DA, există o influență. Să vedem ce ne spune știința și studiile de specialitate, pentru că opiniile individuale nu pot constitui o regulă general valabilă.

O meta-analiză din 2018, realizată de opt cercetători de la Universitatea din Florida, care a inclus 31 de studii și un total de 330.652 de participanți, a indicat că „muzica are un efect semnificativ asupra consumului de substanțe, atât formatul cât și genul muzical contribuind în mod semnificativ” (Chen et al., 2018).

Hai să le luăm pe rând.

1.⁠ ⁠Construcția identității și influența culturală

Muzica are o conexiune profundă cu adolescenții și influențează dezvoltarea identității – posibil chiar mai mult decât orice alt mediu de divertisment (Arnett, 1995). Majoritatea referințelor la consumul de substanțe din muzică leagă drogurile de rezultate pozitive și omit menționarea consecințelor negative, ceea ce contribuie la modelarea atitudinilor permisive (Primack et al., 2008). Iar aceasta reprezintă o influență.

În articolul anterior m-ai uitat cu atenție la cei 21 de artiști străini și cu o singură excepție majoritatea nu făceau prevenție (ar fi culmea, nu?), nu aveau un vers în care să recunoască cat de greșit a fost că au consumat sau că au făcut trafic de droguri. Atenție, nu vorbim de cazuri nefericite și izolate.

Vorbim de infractori care în repetate rânduri și-au recunoscut acuzațiile, au dat-o la pace cu judecătorii și și-au executat condamnările cu închisoare sau cu suspendarea. Nu vorbim doar de trafic de droguri cat și de jafuri, posesie de arme ilegale, crimă organizată.

Young Thug, cel mai elocvent caz deoarece abia luna trecută a început să susțină din nou concerte. Băiatului i s-a interzis prin hotărâre judecătorească interdicția de a face muzică legată de gangs.

De ce au emis o asemenea hotărâre?

Tocmai pentru că era o influență directă a muzicii asupra maselor, prin milioanele de albume vândute, prin influența asupra altor artiști. Când l-au arestat în mai 2022, procurorii din Georgia au susținut că Young Thug, pe lângă faptul că era șeful casei de discuri YSL, era și unul dintre liderii unei bande criminale stradale cu același nume. Deși procurorii au recomandat inițial o condamnare de 45 de ani, inclusiv 25 în arest și 20 în probațiune, Thug a executat mai puțin de 3 ani, fiind eliberat în octombrie 2024”, precizează psihologul în postare.