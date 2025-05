Toto Wolff, șeful Mercedes, marele absent al MP de Formula 1 de la Imola

Toto Wolff va lipsi de la Marele Premiu de la Emilia Romagna, de pe circuitul de la Imola. Șeful Mercedes Racing va participa la ceremonia de absolvire a fiului său în Statele Unite, transmite racingnews365.com.

Aceasta va fi a doua cursă din acest sezon de F1 la care Wolff (53 de ani) nu va lua parte, după cea din Japonia.

În absența acestuia, responsabilitățile de conducere vor fi preluate parțial de Bradley Lord, directorul de comunicare al Mercedes, așa cum s-a întâmplat și la Suzuka.

Acest weekend de cursă va fi unul cu totul special pentru Kimi Antonelli, pilotul în vârstă de doar 18 ani al celor de la Mercedes: va fi prima „cursă de casă” pentru italian.

Mercedes s-a aflat pe podium la Miami (precedenta cursă) prin locul trei ocupat de George Russell. De asemenea, Kimi Antonelli a bifat pole position-ul în cursa Sprint din Florida.

Russell se găsește în acest moment la 38 de puncte în urma liderului Oscar Piastri de la McLaren, în timp ce Mercedes se află pe locul doi în ierarhia constructorilor.

