Tinerii sunt invitați să participe pe 18 și 19 iulie la European Digital Youth Summit cu dezbateri despre colaborarea între sectoare și actori relevanți, organizat de Group of the European Youth for Change/ ENTR este partener al evenimentului

Asociația GEYC organizează pe 18-19 iulie a 6-a ediție a European Digital Youth Summit – EDYS24, ce își propune să aprofundeze discuțiile despre participarea tinerilor, prin activarea și încurajarea colaborării cu părțile interesate din comunitățile lor pe trei dimensiuni: verde, socială și digitală. Proiectul european ENTR, din care face parte G4Media, este partener al evenimentului.

Evenimentul principal va avea loc vineri, pe 19 iulie, la ARCUB Gabroveni, și își va atinge obiectivele prin:

– Un panel de deschidere cu invitați care vor reflecta asupra provocărilor și eforturilor actuale în ceea ce privește cele trei direcții principale: digitalizare, mediu și coeziune socială. Profilul invitaților poate fi consultat

Pe 18 iulie, EDYS24 va debuta cu trei vizite tematice, pe aceste trei direcții.

Summit-ul face parte anul acesta din Seminarul cu același nume, parte din activitățile derulate în cadrul Acreditării Erasmus+ pentru anul 2023, fiind co-finanțat de Comisia Europeană.

EDYS24 este organizat sub Înaltul Patronaj al Parlamentului European. Înscrierile la eveniment se fac în acest formular (CLICK AICI) Summit-ul face parte anul acesta din Seminarul cu același nume, parte din activitățile derulate în cadrul Acreditării Erasmus+ pentru anul 2023, fiind co-finanțat de Comisia Europeană. Proiectul pan-european ENTR este partener al evenimentului.