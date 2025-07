Timpul pentru Marea Ofensivă Rusă: Cum ar putea arăta „ultimele 50 de zile de război”

În seara zilei de 14 iulie, președintele SUA a făcut o declarație puternică, cerând pace în Ucraina. El a dat Rusiei 50 de zile pentru a o obține. Cuvintele lui Donald Trump au provocat sentimente amestecate în Ucraina. Pe de o parte, Trump și-a schimbat în mod clar retorica față de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin: aceasta a devenit mult mai dură, scrie BBC.

Pe de altă parte, Trump i-a dat efectiv lui Putin încă aproape două luni pentru a desfășura operațiuni militare, iar Ucraina prezice că armata rusă va încerca să profite la maximum de acest timp. Iar acest lucru înseamnă o escaladare probabilă a războiului până în ziua „X” – 2 septembrie (adică atunci când, potrivit calculelor observatorilor, se vor încheia cele 50 de zile).

Conform ultimatumului lui Donald Trump, Rusia se va confrunta cu sancțiuni secundare dure dacă nu va ajunge la un acord de pace în Ucraina în termen de 50 de zile.

Șeful Casei Albe a mai menționat că un astfel de acord a eșuat deja de mai multe ori tocmai din cauza acțiunilor Kremlinului. Dar acum președintele american oferă garanții 100% că va „pune capăt acestui război”.

Experții, însă, se îndoiesc de acest lucru.

Situația pe câmpul de luptă

Amânarea ultimatumului i-a surprins pe mulți, și nu numai în Ucraina.

Șeful politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că 50 de zile este „un timp foarte lung” când toată lumea vede că „Rusia ucide civili în fiecare zi”.

În acest context, ne amintim imediat informația difuzată de publicația americană Axios, potrivit căreia Putin i-ar fi spus lui Trump la începutul lunii iulie despre intenția sa de a ocupa complet patru regiuni ucrainene (Lugansk, Donețk, Herson și Zaporijia) în termen de 60 de zile, adică înainte de începutul lunii septembrie.

De la jumătatea lunii iulie, această sarcină pare departe de a fi finalizată.

Deși armata rusă și-a intensificat ofensiva în est în această primăvară și a capturat, de asemenea, un cap de pod în regiunea Sumii, progresul general al trupelor ruse pe câmpul de luptă nu pare impresionant.

Niciuna dintre cele patru regiuni parțial ocupate nu se află sub controlul deplin al Rusiei. Cu toate acestea, acest lucru nu a împiedicat Moscova să anunțe de două ori că a capturat 100% teritoriul regiunii Lugansk.

Autoritățile ruse au anunțat pentru prima dată „eliberarea completă a LPR” la începutul lunii iulie 2022. Trei ani de lupte mai târziu, a trebuit să se facă o nouă declarație. Șeful entității separatiste, Leonid Paseșnik, a anunțat la 1 iulie a acestui an că teritoriul regiunii a fost „din nou eliberat în proporție de 100%”.

Proiectul analitic ucrainean DeepState arată pe harta sa online că aceste afirmații nu sunt adevărate: un mic petic de pământ din regiunea Lugansk, în zona satelor Novoegorovka și Nadejda, rămâne sub controlul forțelor armate ucrainene.

Forțele armate ucrainene controlează teritorii mult mai mari în regiunile Donețk, Zaporijia și Herson. În ultimele două, acestea controlează aproximativ 30% din teritoriu, iar în regiunea Donețk – aproximativ 25%.

În plus, pentru a cuceri Herson, trupele ruse vor trebui să depășească un obstacol mare de apă – râul Nipru, iar pentru a ocupa Zaporojie, care se află acum la 30-40 km de linia frontului, vor trebui să depășească o serie de fortificații defensive din jurul orașului.

Situația din regiunea Donețk este mult mai complicată. De la mijlocul lunii iulie, trupele ruse au reușit să avanseze semnificativ în jurul a două orașe-cheie, Pokrovsk și Konstantinovka. Acestea sunt efectiv semi-încercuite.

Pentru moment, armata rusă încearcă să le flancheze și să preia controlul asupra rutelor logistice ale forțelor armate ucrainene. Acestea se află deja sub focul artileriei și al dronelor kamikaze.

La sud de aceste orașe, trupele ruse aproape că au împins trupele ucrainene dincolo de granițele administrative ale Donbass în zona satului Velika Novosilka și încearcă să intre în regiunea vecină Dnepropetrovsk.

Dacă Rusia își continuă ofensiva în Donbass în același ritm ca în iunie și la începutul lunii iulie, este foarte probabil să poată ajunge la granița administrativă a regiunii Donețk la sud de Pokrovsk.

Ocupația Pokrovsk și Konstantinovka este posibilă dacă mișcarea armatei ruse pe flancul acestor orașe nu poate fi oprită. Fără logistică, armata ucraineană nu va putea menține mult timp garnizoanele din aceste noduri de apărare.

Cu toate acestea, capturarea completă a regiunii, în special a marii aglomerări Slaviansk-Kramatorsk și a orașelor Liman și Seversk, pare încă puțin probabilă fără o nouă ofensivă rusă pe scară largă.

Timpul pentru ofensiva finală

Există semne indirecte că Rusia pregătește o astfel de ofensivă masivă pe front în viitorul apropiat, cu utilizarea de vehicule blindate, a declarat pentru BBC analistul militar ucrainean Mihail Jirohov.

Potrivit acestuia, în ultimele luni, trupele ruse au folosit cu greu vehicule blindate, atacând pozițiile ucrainene pe jos sau pe motociclete și căruțe.

„Problema aici ar putea fi că le acumulează pentru a străpunge frontul. Am impresia că rușii au adunat 100-120 de mii de oameni și un anumit număr de tancuri pentru acest lucru”, spune expertul.

În opinia sa, o lovitură blindată neașteptată, în paralel cu un atac suplimentar de diversiune pe o altă secțiune a frontului, ar putea oferi Kremlinului o șansă de a străpunge liniile defensive ale forțelor armate ucrainene.

Rusia trebuie să efectueze această operațiune înainte de începutul toamnei, când vremea în sudul și estul Ucrainei s-ar putea înrăutăți și ar putea începe să plouă și să fie ceață.

Acest atac poate fi ultimul acord al „marii ofensive” a Rusiei, care a început în octombrie 2023 în apropiere de Avdiivka și continuă până în prezent, cu scurte pauze.

„Dacă există un rezultat negativ [al ofensivei], vor fi forțați să revină la o mobilizare mare”, rezumă Jirohov. În opinia sa, principala sarcină a Statului Major ucrainean este acum să nu rateze momentul acestui atac al inamicului și să îl conțină.

De asemenea, analiștii occidentali nu văd niciun semn că Putin caută pacea în Ucraina. Generalul australian în retragere și observator militar Mick Ryan subliniază că autoritățile ruse nu fac pași reali către o soluționare pașnică.

„Putin nu a arătat nicio înclinație de a se retrage din obiectivele sale de război maximaliste de la începutul invaziei la scară largă din februarie 2022. Obiectivele sale au rămas neschimbate de atunci”, scrie el pe blogul său.

„Ar fi foarte neobișnuit ca Putin să schimbe acum cursul. Chiar și atunci când lucrurile păreau destul de sumbre pentru ruși după eșecul ofensivei lor inițiale asupra Kievului în 2022, Putin a continuat. Este probabil să facă la fel și acum”, a declarat Ryan.

El se îndoiește că sancțiunile secundare pe care Trump amenință să le impună vor putea paraliza cu adevărat mașinăria de război a Kremlinului, în special din cauza sprijinului semnificativ în termeni de muniție și trupe din partea Coreei de Nord, care este obișnuită să trăiască sub sancțiuni dure.

Expertul consideră că amenințările președintelui american vor avea un efect real dacă vor fi susținute de acțiuni concrete. „Vorbele sunt ieftine. Doar acțiunile contează”, spune Ryan.

Chiar și după ce a făcut declarații dure împotriva lui Putin, Trump este încă încrezător că Rusia are un avantaj pe câmpul de luptă, scrie publicația americană Politico.

„Punctul de vedere al președintelui este că Rusia este pe drumul spre victorie, este doar o chestiune de cât timp va dura”, a declarat reporterilor un înalt oficial de la Casa Albă. „Rusia are o economie mare, are o armată mare, are mai mult decât destui oameni pe care să-i arunce în moară și pur și simplu nu-i pasă. Și, deși fac progrese lente, fac progrese. Președintele vrea doar să oprească crimele”.