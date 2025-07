Melania Trump, celebrată pe rețelele sociale din Ucraina, după ce a contestat încrederea soțului său în Vladimir Putin

Melania Trump a devenit o vedetă pe rețelele de socializare din Ucraina, după ce Donald Trump a sugerat că prima doamnă a jucat un rol în aparenta sa schimbare de opinie cu privire la Rusia, potrivit The Guardian.

Luând cuvântul la o întâlnire la Casa Albă, luni, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Trump a declarat că soția sa a jucat un rol-cheie în evidențierea duplicității lui Vladimir Putin.

„Conversațiile mele cu el [Putin] sunt întotdeauna foarte plăcute. Îi spun, nu-i așa că este o conversație foarte plăcută? Și apoi rachetele explodează în acea noapte”, a spus Trump.

„Mă duc acasă, îi spun primei doamne: Am vorbit cu Vladimir astăzi. Am avut o conversație minunată. Ea a spus: Serios? Un alt oraș tocmai a fost lovit”.

Melania Trump, de origine slovenă, care a crescut în fosta Iugoslavie, a părut anterior să fie un susținător mai mare al Ucrainei decât președintele sceptic al SUA, care în luna februarie a acestui an l-a numit dictator pe Volodimir Zelenski. La scurt timp după invazia rusă la scară largă din 2022, ea a făcut apel la urmăritorii săi de pe rețelele de socializare să doneze pentru Crucea Roșie, afirmând că este „sfâșietor și îngrozitor să vezi oameni nevinovați suferind”.

După comentariile făcute luni de Trump în Biroul Oval, un utilizator al rețelelor de socializare a postat o fotografie a „agentului Melania Trumpenko” purtând un blazer cu însemnele tridentului ucrainean. Fața ei este pe jumătate umbrită de o pălărie mare, dând impresia că lucrează sub acoperire în interiorul Casei Albe, în beneficiul Kievului.

