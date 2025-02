„The Love Boat”: Cum a transformat un show TV industria croazierelor

De la navele cu aburi, la mega-liniere, industria croazierelor a trecut prin multe transformări de-a lungul anilor. Iar piața a crescut vertiginos, scrie CNN.

În 1970, aproximativ 500.000 de persoane au plecat într-o vacanță de croazieră. Această cifră a sărit la cinci milioane în 1997.

Așa că ce a determinat această creștere bruscă a interesului? Potrivit experților din industrie, aceasta se datorează în principal unei anumite emisiuni TV cu o melodie atrăgătoare.

„Veniți la bord, vă așteptăm!”

Produs de legenda televiziunii Aaron Spelling, „The Love Boat” a fost difuzat pentru prima dată în 1977 și a devenit unul dintre cele mai de succes show-uri din istoria televiziunii în timpul deceniului său de funcționare.

Programul, care este încă disponibil pe servicii de streaming precum Paramount Plus, a încheiat un parteneriat cu Princess Cruises, iar episoadele au fost filmate la bordul diferitelor nave de croazieră Princess, Pacific Princess și Island Princess fiind cele mai notabile.

„Cel mai mare plasament de produs”

Bazat pe o carte de non-ficțiune scrisă de fostul director de croazieră Jeraldine Saunders, „The Love Boat” s-a axat pe căpitanul navei Merrill Stubing (interpretat de Gavin MacLeod) și echipajul său de la bord, în timp ce diferiți actori invitați au jucat rolul pasagerilor în fiecare episod.

Spectacolul, care a generat mai multe spin-off-uri, a fost de atunci descris ca „cel mai mare plasament de produs”, servind ca o introducere completă în croazieră pentru mulți dintre telespectatorii săi avizi.

„‘The Love Boat’ a creat cu adevărat industria croazierelor”, a declarat Michael L. Grace, care a lucrat ca scenarist la program în anii 1980, pentru CNN Travel în 2022. „Pentru că aveai 50 de milioane de oameni care se uitau, și toți voiau să meargă într-o croazieră.”

Câteva linii de croazieră moderne existau când a început emisiunea, inclusiv Princess, fondată în 1965 cu o singură navă care făcea croaziere în Mexic. Royal Caribbean a fost lansată în 1968, iar Carnival Cruise Line a fost fondată în 1972.

Dar datele demografice ale croazierelor erau foarte diferite de cele din prezent.

Deși companiile de croaziere erau aparent dornice să atragă pasageri tineri, mulți oameni pur și simplu nu știau prea multe despre croaziere, iar cei care știau aveau o idee foarte specifică despre aceasta.

„Pe vremuri, oamenii spuneau că croazierele erau pentru cei aproape morți sau proaspăt căsătoriți”, spune jurnalista de croaziere Carolyn Spencer Brown, Chief Content Officer pentru Cruise Media, LLC.

„Așa că atunci când a apărut „The Love Boat” și a arătat oameni de toate vârstele și rasele distrându-se și fiind plini de viață pe un vas de croazieră, acest lucru a deschis croaziera unei lumi care nu știa cu adevărat că există.”

În fiecare săptămână, zeci de milioane de oameni din întreaga lume urmăreau exploatările căpitanului Stubing, ale doctorului Adam Bricker (Bernie Kopell), ale directorului de croazieră Julie McCoy (Lauren Tewes), ale barmanului Isaac Washington (Ted Lange) și ale fiicei căpitanului, Vicki, interpretată de Jill Whelan, și dintr-o dată plecarea într-o croazieră a ajuns în fruntea listei de dorințe a multora.

Pasagerii „veneau pe navă”, spune Grace despre formula pentru spectacolul de o oră. „Ei ar avea o problemă. Apoi problema este rezolvată și toți se reunesc din nou. [Episoadele] erau ca niște mici filme.”

Bumul construcțiilor de croaziere

Lansarea „The Love Boat” a venit într-un moment în care marea majoritate a navelor de croazieră de pe apă erau foste pacheboturi care fuseseră transformate. Erau puține nave noi în serviciu.

Cu toate acestea, situația s-a schimbat rapid atunci când cererea a explodat datorită succesului emisiunii.

Spectacolul „a mers atât de bine încât Princess Cruises își vindea toate navele”, spune istoricul croazierelor Peter Knego pentru CNN Travel. „Și asta a dus la primul boom al construcției de noi nave de croazieră la începutul anilor 1980.”

Faptul că scene din „The Love Boat” au fost filmate ocazional la bordul unor croaziere reale, pasagerii servind drept figuranți, nu a făcut decât să sporească atractivitatea.

„Atât de multe linii de croazieră vor să creeze experiențe pentru tine pe care probabil nu le-ai putea crea pe cont propriu”, notează Spencer Brown.

Să devii figurant într-o emisiune TV populară „cu siguranță se califică drept ceva ce nu se întâmplă majorității oamenilor.”

În dorința de a bate fierul cât era cald, liniile de croazieră existente au început să construiască nave de croazieră noi, special construite pentru a satisface această piață în creștere rapidă, în timp ce au apărut companii noi, precum Celebrity Cruises, fondată în 1988.

„Pe atunci, să construiești nave de croazieră noi, era o afacere mare”, spune Knego.

În anii 1980, au fost construite aproape 40 de nave de croazieră noi, inclusiv Tropicale, de la Carnival Cruise Lines și Royal Princess, prima navă de croazieră construită special de Princess Cruises.

Royal Princess „avea caracteristici noi, cum ar fi balcoanele, care erau destul de rare în croazierele obișnuite”, adaugă el.

Pe măsură ce au apărut mai multe linii de croazieră și au început să concureze între ele, croazierele au devenit mai accesibile, extinzând și mai mult piața.

Centrul divertismentului

„The Love Boat” ar putea, de asemenea, să fi jucat un rol în concentrarea pe divertisment pe care o vedem pe navele de croazieră din zilele noastre.

Spectacole muzicale extravagante au fost adesea prezentate în „The Love Boat” și s-au dovedit a fi un mare succes pentru telespectatori.

În timpul uneia dintre emisiunile speciale cunoscute sub numele de „The Love Boat Follies”, vedetele emblematice ale scenei și ecranului Della Reese, Ethel Merman, Carol Channing și Ann Miller cântă împreună o interpretare a piesei „I’m The Greatest Star” din musicalul din 1968 „Funny Girl”.

„A fost foarte spectaculos”, spune Grace, care lucrează la o carte despre impactul „The Love Boat.”

„Și ceea ce a fost atât de ciudat este că, atunci când au avut un flash înapoi la oamenii care priveau în public, era ca un club micuț. Dar scena era de mărimea unui teatru West End.”

În afara ecranului, Island Princess și nava sa soră Pacific Princess, cele două nave folosite în principal pentru filmări spre începutul serialului, au organizat spectacole de producție pe scena principală care au devenit extrem de populare printre fanii croazierelor.

Aceasta a dus la introducerea unor noi caracteristici grandioase pe navele de croazieră în anii următori.

„Princess și alte linii de croazieră au continuat să construiască nave cu săli de spectacol de ultimă generație, cu scene uriașe, efecte de sunet și lumini care sunt acum standard pe navele de croazieră moderne”, spune Knego, adăugând că atriumurile moderne văzute astăzi pe navele de croazieră pot fi, de asemenea, urmărite înapoi la navele „The Love Boat”.

„Holurile de pe cele două punți cu scara mare care a fost reprodusă pentru filmările din studio au fost primele versiuni ale atriumurilor mari care sunt acum caracteristici populare pe croazierele moderne”, spune el.

Aventuri romantice

Romanța a fost, pe înțelesul tuturor, un factor foarte important în „The Love Boat”. În timp ce intrigile legate de relații i-au distrat cu siguranță pe telespectatori, Spencer Brown subliniază că acest accent a fost, de asemenea, benefic atunci când a venit vorba de menținerea noțiunii că „croazierele sunt într-adevăr destul de romantice”.”

„Pentru o lungă perioadă de timp, Princess a avut tot felul de facilități îmbunătățite care erau îndreptate spre romantism”, adaugă ea.

„Au îmbrățișat cu adevărat acest concept până la capăt. Puteai avea un balcon, cine la apus de soare și petale de trandafiri împrăștiate pe pat. Toate aceste lucruri minunate și romantice.”

Judi Patterson, pasionată de mult timp de croaziere, care l-a cunoscut pe soțul ei, Andy, când acesta lucra la bordul unui alt vas de croazieră, P&O’s SS Oriana, a fost o fană a serialului „The Love Boat”, dar spune că experiențele ei de croazieră au fost foarte diferite de ceea ce a fost prezentat pe ecran.

Spectacolul „nu are nicio asemănare cu realitatea”, spune Patterson. „Dar a fost distractiv. Nu știu dacă oamenii chiar cred că asta este ceea ce se întâmplă [pe navele de croazieră].

„A fost distractiv să privești și să te gândești că aceste lucruri s-ar putea întâmpla.”

Reluările „The Love Boat” erau încă difuzate în întreaga lume la mulți ani după ultimul episod, iar fanii serialului au rămas incredibil de loiali.

Moștenire durabilă

Spencer Brown, care l-a cunoscut și pe actualul ei soț la bordul unui vas de croazieră – cuplul chiar s-a logodit într-o croazieră – crede că parteneriatul dintre „The Love Boat” și Princess Cruises a fost cheia longevității sale.

„Ei s-au îmbrățișat cu adevărat într-un mod care a fost cu adevărat sincer”, spune ea. „Membrii distribuției au devenit o parte integrantă a liniei de croazieră, și încă mai sunt.”

Princess Cruises organizează adesea croaziere de reunire, cu actorii din „The Love Boat” care apar ca invitați speciali.

Anul trecut, Jill Whelan – în prezent Ambasadoarea sărbătorilor pentru Princess Cruises – Bernie Kopell, Ted Lange și Fred Grandy (care l-a interpretat pe Gopher) s-au reunit pentru o călătorie de șapte zile.

Ezra Freeman, barmanul care a apărut în reality show-ul de scurtă durată „The Real Love Boat”, care a fost difuzat pe CBS în 2022, se va alătura distribuției pentru croazieră, potrivit unui comunicat de presă emis de Princess Cruises.

Knego, care a participat la precedentele croaziere de reunire, spune că este adesea impresionat de puterea dragostei fanilor pentru serial și vedetele sale.

„Oamenii stau la coadă ore întregi doar pentru a se fotografia cu membrii distribuției”, spune Knego. Distribuția „semnează autografe și este o situație destul de minunată până în ziua de azi.”

MacLeod a fost un obișnuit al popularelor croaziere până la moartea sa în 2021.

„Oamenii ne întreabă mereu de ce „The Love Boat” a fost atât de popular și eu le spun mereu că pentru că le-a oferit oamenilor ceva la care să viseze”, a declarat actorul în 2015.

„Puteau visa să fie în largul mării pe o croazieră și să descopere cele mai mari destinații din lume, să viseze la dragoste și, bineînțeles, la finaluri fericite, deoarece emisiunile se încheiau întotdeauna pe o notă înaltă. Sunt mândru că am jucat un rol în dezvoltarea industriei croazierelor.”

Acum o industrie de miliarde de dolari, croazierele au evoluat considerabil de la „The Love Boat.”

Potrivit site-ului de urmărire a croazierelor Cruisemapper, în prezent există peste 2.000 de porturi de croazieră în întreaga lume.

Mai mult de 100 de nave noi au fost construite în anii 1990, majoritatea fiind semnificativ mai mari decât navele care au apărut în emisiune.

MS Sovereign of the Seas de la Royal Caribbean, considerată a fi prima mega navă, cu o capacitate de 2.850 de pasageri, a efectuat călătoria inaugurală în 1998, în timp ce Disney Cruise Line a fost înființată în același an.

În prezent, Icon of the Seas de la Royal Caribbean, o navă cu 20 de punți și un echipaj de 2.350 de persoane, este actualul deținător al recordului pentru cea mai mare navă din lume.

Deși pandemia Covid-19 a devastat, fără îndoială, industria croazierelor, lucrurile și-au revenit considerabil în anii care au urmat, cel puțin 14 nave noi urmând să intre în serviciu numai în 2025.

„Pentru mine, industria croazierelor este aproape o victimă a succesului său”, spune Knego, care conduce canalul YouTube MidShipCinema, care este dedicat navelor de croazieră vechi și noi.

„Pentru că navele de croazieră obișnuite transportă acum până la 5.000 de persoane și sunt absolut masive.

„Nu mai au același tip de intimitate pe care îl aveai atunci când navele transportau doar 800 sau poate 1.200 de persoane, precum Love Boats.”

Cu toate acestea, există diverse companii de croaziere care oferă nave mai mici pentru cei dornici de o experiență de croazieră în stilul Love Boat.

Patterson și soțul ei au făcut multe călătorii cu principala linie de croaziere cu nave mici, Viking.

„Acum călătorim numai pe nave mici”, spune ea, menționând că este puțin mai scump să călătorești pe nave de dimensiuni mai modeste. „Ne-a venit rândul pe cele mai mari.”

Capitol nou

Pacific Princess și Island Princess, originalele Love Boats, au fost casate în ultimii ani.

Knego a reușit să fotografieze Island Princess în timpul ultimelor sale zile la un depozit de fier vechi din India și a reușit să salveze câteva dintre mobilier și ornamente, inclusiv o sculptură de bronz a unei sirene și o parte din mobilierul din zona de lobby a navei.

În 2022, un alt vas Princess, Regal Princess, a fost în centrul atenției, deși într-un format foarte diferit, când a apărut în „The Real Love Boat.”

„Este bine pentru industria croazierelor”, a spus Spencer Brown despre serial la acea vreme, menționând că un reality show a fost „o reinterpretare destul de radicală” a spectacolului original.

Cea mai recentă croazieră tematică „Love Boat”, care a avut loc anul trecut la bordul navei de 330 de metri Enchanted Princess a companiei Princess Cruises, a inclus întâlniri și întâlniri, meniuri inspirate din serial și proiecții de episoade.

„Navigarea cu fanii noștri ne aduce atât de multă bucurie…”, a spus Whelan într-o declarație. „Ne duce înapoi acolo unde a început totul – pe o croazieră Princess.”

Acest articol a fost publicat pentru prima dată în 2022 și actualizat în 2025.