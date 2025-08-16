The Guardian titrează: Iubire într-un climat rece. Putin îl vrăjește pe Trump în Alaska cu discuții despre alegeri trucate și o vizită la Moscova

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Pentru cei care se temeau că summitul privind Ucraina ar putea semăna cu politica de conciliere a lui Chamberlain față de Hitler în 1938, realitatea a fost și mai gravă, scrie jurnalistul David Smith, din Anchorage, Alaska.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Donald Trump s-a întors spre Vladimir Putin, privindu-l cu admirație, atunci când președintele rus i-a susținut public opinia că, dacă Trump ar fi fost președinte în locul lui Joe Biden, războiul din Ucraina nu ar fi avut loc.

„Astăzi, președintele Trump spunea că, dacă ar fi fost președinte atunci, nu ar fi existat război, și sunt destul de sigur că așa ar fi fost”, a afirmat Putin. „Pot confirma acest lucru.”

Sub privirile îndrăgostite ale lui Trump, cei doi lideri au participat la summitul de la Baza aeriană Elmendorf-Richardson, în apropiere de Anchorage, Alaska. Mulți critici se temeau de o repetiție a momentului München 1938 sau chiar a Yaltei din 1945. Însă ceea ce s-a întâmplat a părut, pentru unii, chiar mai rău.

Putin, acuzat de crime de război și responsabil pentru deportarea a mii de copii ucraineni, a fost întâmpinat în America nu cu arestarea – cum s-ar fi întâmplat în multe alte țări – ci cu aplauze din partea lui Trump, o strângere de mână prelungită și o plimbare cu limuzina prezidențială.

Conferința de presă a durat doar 12 minute, iar surprinzător, Putin a vorbit primul și mai mult decât Trump, ceea ce i-a permis să-și impună propria versiune a evenimentului. Trump a renunțat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor și a preferat să ofere detalii exclusiv lui Sean Hannity de la Fox News.

În interviu, Trump a relatat: „Putin a spus ceva – unul dintre cele mai interesante lucruri. Mi-a zis: «Alegerile tale au fost trucate din cauza votului prin corespondență. Nicio țară nu are vot prin corespondență. Este imposibil să ai vot prin corespondență și alegeri corecte.» Și a mai zis: «Tu ai câștigat alegerile din 2020, dar le-ai pierdut din cauza votului prin corespondență. A fost o fraudă.»”

Astfel, liderul unei mari democrații părea să ia lecții despre „alegeri corecte” de la un președinte care a câștigat cu peste 87% din voturi și și-a modificat Constituția pentru a rămâne la putere până în 2036.

La final, Putin i-a șoptit lui Trump în engleză: „Data viitoare, la Moscova.” Trump a răspuns: „O, asta e interesant. O să fiu criticat pentru asta, dar ar putea fi posibil.”

Summitul s-a încheiat fără un acord privind încetarea focului în Ucraina, dar cu o victorie de imagine pentru Putin, care a reușit să fie primit din nou ca egal pe scena mondială.