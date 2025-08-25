G4Media.ro
Sursa foto: Unsplash.com

Tendință în universitățile din România anunțată de ministra de Externe: creșterea numărului de studenți străini pentru a compensa declinul studenților români

Articole25 Aug 0 comentarii

Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe, a anunțat luni ”diplomația academică” drept o direcție de creștere în viitor. Ea a spus că declinul studenților români, provocat de scăderea demografică, poate fi compensat prin aducerea de studenți străini.

”Avem alături de noi mai mulți rectori și le mulțumesc întrucât componenta de diplomație academică este o direcție pe care o putem crește. Avem această realitate demografică, în care numărul studenților români este în scădere și din rațiuni demografice. Avem în mediul academic și deschiderea, și resursele, pentru a ne asigura că suntem gazde bune și pentru studenți din mediul internațional”, a spus Țoiu în discursul de la reuniunea diplomaților români.

În ultimii ani, mai multe universități românești au crescut constant numărul de locuri alocate studenților străini.

Oana Țoiu a mai spus că, odată ce studiază în România, străinii rămân apropiați de țara noastră.

”Și asta nu este ceva ce intră în competiție cu experiența studenților români, din contră, crește și pentru ei valoarea, asigurând un mediu internațional și aici, și acasă, și pentru noi în diplomație este o investiție pe termen mediu și lung. Pentru că odată ce cineva a cunoscut România, mai ales ca student, va rămâne cel mai probabil un prieten al României pe parcursul întregii cariere”, a mai spus ea.

Studenții străini sunt o resursă economică semnificativă pentru universitățile din România, pentru că ei își plătesc integral studiile.

