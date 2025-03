Subsolul Spitalului Județean Constanța e inundat / S-a cerut o experitiză pentru a se afla dacă nu e afectată structura de rezistență a clădirii / ”Un focar de infecție ascuns sub ochii tuturor”

Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, susține că a descoperit că subsolul Sputalului Județean este inundat, după ce a fost sesizat de un angajat al unității sanitare, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

A anunțat că a dispus realizarea unei expertize care să stabilească dacă structura de rezistență a Spitalului de Urgență a fost afectată.

„Am coborât în subsolul Spitalului Județean Constanța și am descoperit o situație revoltătoare. De zeci de ani acest loc a fost lăsat în paragină, un focar de infecție ascuns sub ochii tuturor: apă infiltrată, igrasie, un pericol real pentru pacienți și pentru personalul medical. Nimeni nu a vorbit despre această situație, nimeni nu a vrut să vadă. Am dispus de urgență expertiză tehnică pentru a înțelege exact cauza și pentru a verifica dacă această problemă a afectat structura de rezistență a spitalului”, a precizat Mitroi.

Președintele CJ Constanța a anunțat că șefa Serviciului Administrativ din cadrul Spitalului de Urgență Constanța și-a dat demisia.