SUA: Sabotează Joe Biden campania Kamalei Harris? Tensiuni majore între taberele cei doi lideri de la Casa Alba

Președintele Joe Biden continuă să fie supărat din cauza modului brutal în care a fost forțat de liderii democrați să abandoneze cursa pentru Casa Albă, iar acest lucru a dus la tensiuni tot mai mari cu echipa de campanie a Kamalei Harris. Unii comentatori de peste ocean cred chiar că Team Biden sabotează în mod voit eforturile lui Harris de a deveni prima femeie președintă a Statelor Unite.

Contextul

Președintele Joe Biden a anunțat, la mijlocul lunii iulie, că se retrage din cursa pentru Biroul Oval, spunând că nu va mai încerca să obțină un al doilea mandat la alegerile din SUA din această toamnă.

Retragerea liderului octogenar din cursa prezidențială a venit după luni de gafe și controverse referitoare la sănătatea și capacitatea cognitivă a lui Biden de a mai conduce SUA încă patru ani.

Prestația sa dezastruoasă la dezbaterea avută cu Trump în iulie a intensificat presiunile democraților asupra lui Biden de a se retrage. Timp de aproximativ o lună, președintele a rezistat presiunii liderilor democrați, susținând că intenționează să-și continue campania până în noiembrie.

În final însă, președintele pare să fi cedat amenințărilor venite din partea elitelor Partidului Democrat, care i-ar fi cerut să renunțe la cursa prezidențială în caz contrar el urmând să fie înlăturat forțat prin invocarea Amendamentului 25 la Constituția Statelor Unite. Acesta oferă o cale legală pentru ca un președinte să fie îndepărtat de conducerea guvernului – temporar sau definitiv, de bună voie sau nu – atunci când este necesar în circumstanțe extraordinare.

Democrații au ales-o imediat pe vicepreședinta Kamala Harris ca nominalizata de facto a partidului pentru Casa Albă, învestitura oficială obținând-o la Convenția Națională Democrată care a avut loc în Chicago (Illinois) în august.

Criticii au spus însă că Harris a fost impusă de mașinăria liderilor democrați în mod incorect, după ce ea nu a câștigat niciun fel de alegeri în interiorul partidului și că este o candidată aleasă fără niciun merit, în afară de faptul că bifează condițiile solicitate de aripa radicală a Partidului Democrat: femeie, persoană de culoare, minoritară și promotoare a unei agende progresiste.

Reamintim că Biden a primit 14 milioane de voturi în cadrul alegerilor primare ale Partidului Democrat, iar Harris nici măcar nu s-a aflat în competiție.

De asemenea, criticii susțin că inclusiv alegerea pe care Harris a făcut-o pentru postul de vicepreședinte, guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, este o dovadă a politicilor extreme pe care le urmărește candidata democrată.

Într-o analiză publicată în urmă cu câteva săptămâni am scris despre rolul pe care lideri democrați precum Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Barack Obama și Hakeem Jeffries l-au avut în forțarea lui Biden să aleagă calea retragerii și să nu fie umilit prin invocarea Amendamentului 25.

Maureen Dowd, una dintre cele mai importante editorialiste din America, cunoscută pentru materialele pe care le publică regulat în New York Times, a comparat de altfel îndepărtarea lui Biden cu complotul care a dus la asasinarea lui Iulius Caesar, vorbind de “lovitura de palat” prin care liderii democrați l-au tras pe linie moartă pe președintele american.

Eforturile de culise care au dus la retragerea lui Biden din actuala cursă electorală au fost similare, spun unele voci, cu cele depuse de liderii democrați la începutul anului 2020. În acel moment, speriați de popularitatea senatorului de Vermont, Bernie Sanders, mașinăria politică a democraților a complotat pentru a opri ascensiunea acestuia la nominalizarea Partidului Democrat în cursa pentru Casa Albă din acel an.

Sanders a fost trădat atunci dintr-un calcul politic pragmatic, în ceea ce revista Rolling Stones a numit “Operation Bernie Block”. După patru ani, Biden a căzut el însuși victimă intrigilor democraților de la Washington, care l-au tras forțat pe linie moartă și au promovat-o pe Kamala Harris în competiția pentru Biroul Oval.

Viteza plecării lui Biden și a promovării lui Harris sunt fără precedent în istoria politică modernă a națiunii, a susținut USA Today.

Criticii spun că, aproape peste noapte, Kamala Harris a devenit beneficiara eforturilor de culise ale “înțelepților partidului,” iar presa americană s-a mobilizat rapid și a ridicat un zid de protecție în jurul democratei, pe care o copleșește cu titluri pozitive și o aură aproape mitică. Aceasta deși, până la retragerea lui Biden din cursa pentru realegere, vicepreședinta Americii a fost constant considerată una dintre cele mai nepopulare figuri politice din Statele Unite, cu ratinguri de favorabilitate ce nu au depășit niciodată 40%, lucru care i-a făcut pe ziariștii de la Sacramento Bee să se întrebe în vara anului 2023 dacă Kamala Harris este “cel mai slab vicepreședinte din istoria Americii?”

Ziariștii americani par să fi ascuns rapid sub preș aceste lucruri și să scoată acum în față puținele aspecte pozitive legate de vicepreședintă, cărora le exagerează importanța, insistă criticii. Harris este de altfel cunoscută pentru gafele și greșelile de exprimare, un stiul de muncă controversat și promovarea unor politici extreme, la soclitarea aripii radicale din Partidul Democrat.

Tensiuni majore

Iată însă că la aproape trei luni de la acel moment și cu doar trei săptămâni înainte de Election Day, mai multe relatări din presa americană se referă la tensiunile semnificative dintre Biden și Harris.

Zece persoane familiare cu situația au declarat pentru Axios – o publicație apropiată democraților – că relația dintre echipa lui Kamala Harris și Casa Albă a lui Joe Biden a fost din ce în ce mai tensionată în ultimele săptămâni.

Potrivit surselor, echipa lui Biden dorește ca Harris să câștige alegerile în fața lui Donald Trump și să ajungă în Biroul Oval, dar mulți colaboratori seniori ai președintelui sunt încă afectați de faptul că Biden a fost obligat să renunțe la candidatura și încă se adaptează pentru a avea un rol de susținere în campania electorală a lui Harris.

Unii membri ai echipei lui Harris afirmă, de asemenea, că asistenții de top de la Casa Albă nu coordonează suficient mesajele și programul lui Biden pentru a se alinia cu ceea ce este mai bun pentru campania vicepreședintei.

De exemplu, Biden a susținut vinerea trecută o conferință de presă improvizată la Casa Albă, exact în momentul în care Harris era pe cale să organizeze un eveniment electoral în Michigan, făcând astfel ca evenimentul vicepreședintei să aibă mai puțină acoperire mediatică decât ar fi avut în mod normal.

CNN s-a referit la cele două evenimente, criticându-l pe Biden că “a pus-o în umbră pe Kamala Harris” cu apariția lui inopinată în sala de presă a Casei Albe, prima de acest fel de când a ajuns președintele SUA.

“De fapt, eram pe cale să mergem în direct la vicepreședinta Kamala Harris, care vorbește chiar acum în Detroit, Michigan,” a spus prezentatorul CNN. “Se pare că ea vorbește despre sfârșitul grevei portuare, încearcă să facă apel la lucrătorii sindicali, și cu toate acestea, președintele Statelor Unite a ieșit în fața reflectoarelor, punând-o în mod clar în umbră, răspunzând la întrebări importante,” a continuat el.

Moderatorul CNN s-a întrebat chiar dacă a fost o “greșeală de comunicare? Mâna stângă nu vorbește cu mâna dreaptă în această situație?”

De asemenea, la începutul săptămânii trecute, Harris l-a criticat pe guvernatorul Floridei, republicanul Ron DeSantis, pentru că nu i-a răspuns la telefon cu privire la ajutorul federal în fața uraganelor care au răvășit Sunshine State. Ron DeSantis – al cărui răspuns eficient la mai multe uragane majore din 2022 l-a ajutat parțial să câștige un al doilea mandat în acel an – a vorbit însă cu președintele Biden.

DeSantis a negat informațiile despre apelurile lui Harris, iar de atunci fiecare oficial l-a acuzat public pe celălalt că a recurs la “jocuri politice.”

De exemplu, DeSantis a spus luni că Harris a fost “delirantă” pentru că l-a numit egoist atunci când a fost “concentrat atent pe valorificarea tuturor resurselor disponibile” ca să răspundă uraganului, inclusiv comunicând cu președintele Biden și FEMA, precum și colaborând cu agențiile de stat și locale.

“Ea (Kamala Harris) nu are niciun rol în asta. De fapt, ea este vicepreședinte timp de trei ani și jumătate. Am avut de-a face cu o serie de furtuni sub această administrație. Ea nu a contribuit niciodată cu nimic la niciunul dintre aceste eforturi,” a spus guverantorul Floridei.

“Am avut furtuni atât sub președintele Trump, cât și sub președintele Biden și am lucrat bine cu amândoi. Ea este prima care încearcă să politizeze furtuna și face asta doar din cauza campaniei sale,” a adăugat DeSantis. “Nu am timp de jocuri politice.”

De altfel, într-un gest care i-a prins pe picior greșit pe cei din Team Harris, Biden l-a lăudat pe DeSantis pentru că a fost “amabil” și “cooperant”. (O persoană familiarizată cu situația a declarat pentru Axios că Biden nu a fost informat cu privire la apelurile telefonice ale lui Harris.)

Într-un alt caz, publicația a scris că Biden a fost nerăbdător să se laude cu un raport solid privind locurile de muncă, să evidențieze rolul Casei Albe în încetarea grevei muncitorilor portuari și a altor victorii recente. De partea sa, Harris a încercat să se concentreze asupra preocupărilor de bază ale alegătorilor, inclusiv asupra inflației.

O persoană implicată în campania lui Harris s-a referit la cele două abordări diferite venite din partea lui Harris și a lui Biden, afirmând: “La Casa Albă lipsește cineva care să se gândească în primul rând la modul în care lucrurile (făcute de Biden) ar afecta campania (lui Harris).”

De asemenea, Biden a făcut puține pentru Harris, în afară de a o susține și a lipsit în mare parte de la evenimentele de campanie ale vicepreședintei sale, legând-o intrinsec de administrația sa deși Team Harris a transmis numeroase semnale că vrea să se îndepărteze de performanțele președintelui.

“(Harris) a fost un jucător important în tot ceea ce am făcut, inclusiv în adoptarea unei legislații despre care ni s-a spus că nu o vom putea adopta,” a spus Biden recent. “Ea a fost, iar personalul ei este interconectat cu al meu în ceea ce privește toate lucrurile pe care le facem.”

Dispute între consilieri

Iar tensiunile dintre cele două echipe sunt vizibile și la nivelul personalului. Echipa lui Harris a încercat să adauge personal de-al lui Biden în biroul oficial al vicepreședintelui pentru a face față volumului de muncă mai mare. Team Harris a devenit însă frustrată de ritmul lent al Casei Albe în a atrage oameni potriviți pentru asta, au susținut două persoane familiare cu problema.

Casa Albă a făcut eforturi pentru a ajuta echipa lui Harris, dar a fost frustrată de unele dintre regulile despre cine poate fi transferat și când.

În final, câțiva consilieri de-ai lui Biden s-au alăturat campaniei lui Harris, dar unii dintre aceștia simt că au fost etichetați ca fiind neloiali de echipa lui Biden pentru că au plecat sau chiar au luat în considerare acest lucru.

Axios a mai scris că, în tabăra lui Harris, există, de asemenea, tensiuni între unii care au făcut parte din personalul inițial al campaniei lui Biden și aliații lui Harris care au fost instalați în ultimele săptămâni.

În săptămânile după ce Harris a devenit candidata democrată, au existat dispute cu privire la faptul că principalii înlocuitori ai lui Biden la televizor vor continua în acele roluri sau dacă vor apărea fețe noi, au declarat pentru Axios două persoane familiare cu chestiunea. (Acești înlocuitori sau surogați sunt persoane care vorbesc public în numele unui candidat sau al unui oficial ales, de obicei pentru a-i promova, apăra sau explica pozițiile și politicile. Surogații pot include o gamă largă de persoane, cum ar fi personalul de campanie, oficiali aleși, celebrități sau experți în domeniu, potrivit politicaldoctionary.com)

Echipa lui Harris și-a impus în final punctul de vedere, ceea ce a făcut ca noi înlocuitori să înceapă să apară frecvent.

Potrivit unor surse, unii din echipa lui Harris sunt de asemenea “precauți” când vine vorba de membrii echipei de campanie a lui Biden cu care lucrează acum. La urma urmei, a scris Axios, echipa lui Biden a susținut public că Harris a fost mai puțin elegibilă decât Biden în săptămânile de după dezbaterea dezastruoasă a președintelui din iulie.

“La finalul zilei, vom trece la candidați care, conform sondajelor, ar avea mai puține șanse să câștige decât Joe Biden – singura persoană care l-a învins vreodată pe Donald Trump,” a scris directorul adjunct de campanie Rob Flaherty într-o scrisoare după dezbaterea Biden-Trump, citând datele sondajelor de opinie.

Fricțiuni inevitabile

Axios a scris că tensiunile dintre echipele Biden și Harris au fost probabil inevitabile.

Dincolo de eforturile istorice ale liderilor democrați pentru ca Biden să se retragă din cursă atât de târziu, cu doar câteva luni înainte de Election Day, fiecare vicepreședinte în exercițiu care candidează pentru Casa Albă a avut personal lupte interne cu actualul ocupant al Biroului Oval.

Această dinamică adesea inconfortabilă – un vicepreședinte candidat pentru a-l înlocui pe președintele pe care l-a servit – a fost evidentă și cu Al Gore și Bill Clinton în 2000 sau cu George H.W. Bush și Ronald Reagan în 1988.

În ciuda sentimentelor de frustrare ale unor consilieri ai lui Biden, o mare parte din personalul președintelui susține în mod activ și încearcă să lucreze pentru o victorie a lui Harris.

Există o frustrare în legătură cu coordonarea dintre personalul superior de ambele părți, dar o mare parte din personalul de nivel mediu lucrează bine împreună, au declarat pentru Axios oameni familiarizați cu dinamica.

Casa Albă a negat că există tensiune în rândul personalului superior, iar un purtător de cuvânt al administrației, Andrew Bates, a declarat pentru Axios: “Președintele Biden a susținut-o pe vicepreședinta Harris imediat după ce a părăsit cursa, respingând alte abordări care ar diviza partidul, a atestat abilitățile ei de conducere și și-a arătat în mod constant sprijinul său pentru ea”.

El a adăugat: “În timp ce ne asigurăm că toate funcțiile esențiale ale Casei Albe au personal complet, am făcut schimbări semnificative pentru a garanta că echipa vicepreședintei are tot sprijinul și resursele de care are nevoie.”

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a adăugat că echipa de conducere a lui Harris a fost invitată la întâlniri de programare strategică.

Biroul oficial al lui Harris și campania ei au refuzat să comenteze materialul din Axios.

Et tu, Joe?

În ciuda declarațiilor împăciuitoare făcute de reprezentanți din ambele tabere, nu puțini sunt analiștii americani care cred că, în ultimele luni, a existat o tensiune crescândă între consilierii lui Biden și Harris. Candidata democrată vrea să rămână loială președintelui Biden, care este extrem de nepopular, dar, în același timp, urmărește să se promoveze în campania electorală ca reprezentând schimbarea.

“Biden se răzbună în mod intenționat pe Kamala pentru că l-a înjunghiat în spate,” a declarat Jason Meister, un strateg politic republican care face parte din consiliul consultativ pentru campania lui Trump.

“(Lui Biden) nu i-a plăcut niciodată de ea. Momentul în care el a arătat cel mai fericit în ultimii patru ani a fost când și-a pus o pălărie roșie (Trump 2024) după ce a vorbit cu pompierii din Shanksville, Pennsylvania pe 11 septembrie. Ar trebui pur și simplu (ca Biden) să iasă și să-l susțină pe Trump.”

Iar Hank Sheinkopf, un strateg democrat din New York, a numit refuzul lui Biden de a accepta campania lui Harris o posibilă “mișcare de putere” pentru “a se asigura că oamenii înțeleg cine este încă șeful.”

“Ar fi absolut ridicol să presupunem că (Biden) nu are resentimente față de modul în care a fost tratat sau despre modul în care, sincer, a fost forțat să iasă în ceea ce unii ar descrie drept o lovitură de palat,” a spus consultantul.

“De ce nu a apărut în locuri în care ar putea face ceva bine, cum ar fi părți din Pennsylvania și state pe care președintele le-a susținut în timpul mandatului său? Nimeni nu vrea să renunțe să fie președinte al Statelor Unite – este singurul loc de muncă pe care nu vrei să îl părăsești.”

În timp ce a vorbit miercurea trecută la mitingul de campanie al lui Trump de la Scranton, Pennsylvania, fostul candidat republican la președinție Vivek Ramaswamy s-a referit și el la loialitatea lui Biden.

“Undeva în adâncul sufletului său, într-un loc pe care nu vrea să-l recunoască, cred că poate Joe Biden vrea de fapt asta,” a spus Ramaswamy, referindu-se la faptul că Trump ar putea câștiga sprijinul orașului natal al lui Biden și al Keystone State.

După doar o zi, Ramaswamy și-a dublat observațiile, spunând: “Cred că este clar că Joe este încă măcinat de ceea ce s-a întâmplat. Nu cred că ar fi câștigat (un al doilea mandat), dar în opinia lui și a familiei sale, probabil că ei cred că au fost furați de asta.”

Iar fostul președinte republican Donald Trump, rivalul Kamalei Harris în alegerile din 5 noiembrie, vede și el ruptura de la Casa Albă.

“(Biden) nu o suportă dintr-un motiv simplu, ea l-a răsturnat,” a spus Trump despre relația dintre Biden și Harris.

“Dar nu ea a făcut-o, partidul a făcut-o,” a spus el duminică la FoxNews. “A fost într-adevăr o lovitură de palat. Adică, el este un tip foarte supărat. Cred că arată mai bine acum, pentru că acum noi îl comparăm cu ea.”

Concluzia. Înlăturarea lui Biden din cursa pentru nominalizarea democraților la Casa Albă continuă să îi afecteze pe președinte și pe consilierii săi apropiați. La aproape trei luni de la acel moment, tensiunile dintre Team Biden și Team Harris, echipa candidatei democrate, sunt tot mai vizibile.

Unele voci cred chiar că, dominat de resentimente, președintele sabotează campania electorală a vicepreședintei sale. Trump și republicanii profită de aceste tensiuni și chiar le încurajează, alimentând disensiunile dintre democrați. O altă dovadă că prezenta campanie electorală pentru Casa Albă este una dintre cele mai controversate și mai agitate din istorie.

Surse: Los Angeles Times, CNN, FoxNews, New York Times, Rolling Stone, Axios, USA Today, YahooNews, Sacramento Bee, Daily Mail, NBC News, New York Post, politicaldictionary.com, X